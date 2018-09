Slimme schermen met Android 8

De Archos Hello serie bestaat uit drie apparaten die allerhande taken kunnen uitvoeren door er simpelweg naar te vragen.

De Hello 5 heeft een 5-inch IPS touchscherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels. De Hello 7 is uitgerust met een 7-inch IPS touchscherm met een resolutie van 1280 x 800 pixels. De Hello 10 heeft een 10,1-inch IPS touchscherm met dezelfde resolutie.

De drie home-assistenten zijn uitgerust met een quad-core processor, Bluetooth en Wi-Fi, een 5 MP camera, twee microfoons en een batterij. Besturingssysteem is Android Oreo 8.1.

De Archos Hello apparaten kunnen taken uitvoeren en informatie tonen door simpelweg een vraag te stellen. Het betreft onder meer het tonen van nieuws, weersvoorspelling, kalender en evenementen, filemeldingen, alarmen en wekkers en uitlegvideo's.

De persoonlijke assisten kunnen ook dienen als entertainmentcentrum om muziek te spelen, om foto's, televisieprogramma's en video's te tonen of om games te spelen.

Je kan de Hello assistenten ook gebruiken voor videobellen. En je kan er connected apparatuur, zoals lampen, slimme stekkers, verwarming en camera's, mee aansturen.

De Archos Hello 5, 7 en 10 hebben een adviesprijs van respectievelijk 129, 149 en 199 euro.

Bro: www.diskidee.be