Lenovo lanceert de motorola one macro, een smartphone met een 6,2-inch HD+-scherm en een Macro Vision-camera waarmee je kan scherpstellen op 2 cm afstand van een object.

De motorola one macro smartphone is uitgerust met de Macro Vision-camera waarmee je close-ups kunt vastleggen met een bokeh-wazigheidseffect.

Met de Macro Vision-camera kan je tot 5x dichterbij een object fotograferen dan met een normale smartphonecamera. Je kan scherpstellen op 2 cm afstand van een object.

De motorola one macro is naast de 2 MP speciale macro-lens uitgerust met een 13 MP hoofdsensor en een 2 MP dieptesensor. De smartphone heeft een autofocussensor met laser en biedt AI-functies zoals shot-optimalisatie, auto smile-capture en slimme compositie.

Op de voorzijde is de one macro uitgerust met een 8 MP selfiecamera.

De nieuwe motorola smartphone is uitgerust met een 6,2-inch HD+ (1520 x 720 pixels) Max Vision-beeldscherm.

De one macro draait op een 2 GHz octa-core cpu en Mali-G72 900Mhz gpu met 4 GB ram. Het interne geheugen van 64 GB is uitbreidbaar tot 512 GB met een microSD-kaart.

De 4000 mAh-batterij van de motorola one macro gaat volgens de fabrikant tot wel twee dagen mee.

De one macro meet 157,6 x 75,41 x 8,99 mm en weegt 186 gram. Alle specificaties van de motorola one macro vind je op de website van Lenovo.

De motorola one macro is verkrijgbaar in de kleuren Space Blue of Ultra Violet voor een adviesprijs van 199,99 euro.

Bron: www.diskidee.be