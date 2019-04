Samsung introduceert de Galaxy A80, een Android smartphone met een nieuw 6,7-inch Infinity Display en een uitschuivende en omklappende cameramodule die daardoor ook dienst doet als selfiecamera.

De nieuwe Samsung Galaxy A80 is het topmodel in de Galaxy A-serie. De Android smartphone is uitgerust met het nieuwe Infinity Display. Het 6,7-inch Super AMOLED scherm biedt een resolutie van 1080 x 2400 pixels.

De Galaxy A80 heeft aan de achterzijde een 48MP camera, een 8MP groothoekcamera en een een 3d-dieptesensor. Als je de selfiemodus in de camera-app selecteert, schuift de cameramodule uit en roteert zodat de camera's dienst doen als frontcamera's.

De A80 is uitgerust met een octacore Qualcomm Snapdragon SM7150 processor en 8 GB ram en biedt een opslagcapaciteit van 128 GB.

De smartphone heeft een 3.700mAh batterij die snel oplaadbaar is met Super-Fast Charging. Het toestel meet 165,2 x 76,5 x 9,3 mm en weegt 219 g.

De Samsung Galaxy A80 is vanaf midden mei verkrijgbaar in de kleuren Angel Gold, Ghost White en Phantom Black voor een adviesprijs van 649 euro,

Bron: www.diskidee.be