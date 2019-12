Teufel lanceert met de Cinebar Ultima en de Cinedeck twee audiosystemen die ook zonder subwoofer televisiegeluid met diepgang bieden.

De Cinebar Ultima en Cinedeck van Teufel zijn twee nieuwe soundbars die zijn uitgerust met interne basdrivers zodat een externe subwoofer overbodig is.

De Cinebar Ultima is een soundbar die is uitgerust met zes luidsprekers: vier grote drivers van 3,5 inch en twee ovalen basdrivers (8 x 4 inch). Twee speakers aan de zijkant zorgen met behulp van de Dynamore Ultra-technologie voor surroundgeluid.

De Cinedeck is een soundbar waarop je een televisietoestel plaatst. De soundbar is uitgerust met zeven drivers en twee subwoofers. In de zijkant van de Cinedeck zijn twee drivers ingebouwd die met behulp van de Dynamore Ultra-technologie surroundsound produceren.

De andere vijf full range-luidsprekers zijn naar voren gericht. Een centerspeaker wordt links en rechts door twee drivers begeleid die de stereokanalen voor hun rekening nemen.

Beide audiosystemen zijn uitgerust met de volgende aansluitingen: hdmi met arc en hdcp 2.2, een optische digitale ingang en stereo-cinch. Ze ondersteunen Bluetooth (aptX) voor draadloos streamen van muziek.

Beide soundbars kan je uitbreiden met draadloze rearspeakers en subwoofers voor echte surroundsound.

De Cinebar Ultima meet 110 (B) x 16,40 (D) x 13,30 (H) cm en weegt 11,20 kg.

De Cinedeck meet 80 (B) x 35 (D) x 8,50 (H) cm en weegt 10,70 kg.

De Teufel Cinebar Ultima is verkrijgbaar in een zwarte en witte uitvoering voor een adviesprijs van 699,99 euro. Ook de Cinedeck is verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering. De adviesprijs bedraagt 599,99 euro.

Bron: www.diskidee.be