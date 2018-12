Ssd's met nieuwste NAND-flashtechnologie

De Samsung 860 QVO ssd-serie is bedoeld voor de consumentenmarkt. De Sata-ssd van 2,5 inch is beschikbaar in capaciteiten van 1, 2 en 4 TB.

De 860 QVO ssd gebruikt 4bit V-NAND MLC flashgeheugen. In combinatie met de MJX-controller bereikt de ssd volgens Samsung leessnelheden tot 550 megabytes per seconde (MB/s) en schrijfsnelheden tot 520 MB/s.

De SSD is voorzien van Intelligent TurboWrite-technologie die zorgt voor maximale schrijfsnelheden en langdurige prestaties met een grotere variabele buffer.

De Sata-ssd van 2,5 inch past in vrijwel alle standaard laptops of desktops. De ssd meet 100 x 69,85 x 6,8 mm.

De 860 QVO SSD komt standaard met een driejarige garantie of maximaal 1.440 geschreven terabytes (TBW) voor de 4 TB-versie, en respectievelijk 720 TBW en 360 TBW voor de 2 TB- en 1 TB-versie.

De Samsung 860 QVO SSD is verkrijgbaar voor adviesprijzen van 159,99 euro voor 1 TB, 319,99 euro voor 2 TB en 629,99 euro voor 4 TB.

