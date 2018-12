Stijlvolle NAS voor thuisgebruik

De nieuwe HS-453DX NAS van Qnap is vormgegeven als een modern set-toptoestel met passieve koeling. Er is plaats voor twee harde schijven in de 3,5-inch SATA 6 Gb/s drive bays.

De NAS heeft ook twee M.2 2280 SATA SSD-sleuven voor een hybride opslagstructuur met ssd-caching.

De HS-453DX draait op een Intel Celeron J4105 quad-core 1,5 GHz processor met naar keuze 4 GB of 8 GB DDR4-geheugen. De NAS levert tot 677 MB/s aan lees- en schrijfsnelheid volgens de fabrikant.

De Qnap nas is uitgerust met 1x 10GBASE-T LAN-poort, 1x Gigabit RJ45 LAN-poort, 1x HDMI v2.0 en 1x HDMI v1.4b-uitgangen; 1 x Type-C USB 3.0-poorten, 2 x Type-A USB 3.0-poorten en 2 x USB 2.0-poorten.

De HS-453DX meet 42,8 x 404 x 220 mm. Alle specificaties van deze NAS kan je bekijken op de website van Qnap.

De Qnap HS-453DX NAS is al beschikbaar. De adviesprijzen werden niet meegedeeld, maar op het internet vonden we een prijs vanaf 670 euro voor het 4G-model en een prijs vanaf 720 euro voor het 8-GB-model.

Bron: www.diskidee.be