Tablet voor gebruik in zware omstandigheden

Dell introduceert de Latitude 7220 Rugged Extreme, een robuuste 12-inch tablet die ontworpen is voor gebruik in extreme omstandigheden en die leverbaar is in diverse configuraties.

Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet © Dell

De Dell Latitude 7220 Rugged Extreme is uitgerust met een 11,6-inch Full HD (1920 x 1080 pixels) scherm van 1000 nits met anti-weerspiegelende coating zodat het leesbaar is in direct zonlicht. Het multi-touchscherm is ook te bedienen met handschoenen aan en met de nieuwe Rugged Active Pen. De 7220 Rugged Extreme heeft MIL-STD-810G/H testen doorstaan en de tablet heeft ook een IP-65 classificatie voor de bescherming tegen water, stof en vuil. De nieuwe robuuste tablet van Dell heeft een valtest van 1,2 meter ondergaan en is getest voor het werken in temperaturen van -29 tot 98°C. Hij heeft tevens een Class1, Division 2-certificering voor schadelijke omgevingen. De Latitude 7220 Rugged Extreme is verkrijgbaar met de laatste 8ste-generatie Intel Core-processoren, met 8 of 16 GB ram en met tot 2 TB ssd-opslaggeheugen. De tablet heeft een ingebouwde infraroodcamera en ondersteunt Windows Hello-gezichtsherkenning voor veilig en snel inloggen. De Dell Latitude 7220 Rugged Extreme tablet heeft een adviesprijs die start vanaf 1.710 euro. Bron: www.diskidee.be