Lenovo brengt met de ThinkPad T495, T495s en X395 nieuwe Windows 10-laptops op de markt die verkrijgbaar zijn met tweede generatie AMD Ryzen 7 PRO mobiele processoren met Radeon Vega-graphics.

De Lenovo ThinkPad T495, T495s en X395 zijn dunne en lichte laptops die uitgerust zijn met tot de tweede generatien Ryzen 7 PRO mobiele processoren van AMD en met geïntegreerde AMD Vega Graphics. De AMD Radeon FreeSync-technologie voorkomt tearing en haperingen.

De ThinkPad T495 en T495s zijn verkrijgbaar met 14-inch schermen met een maximale helderheid van 400 nits, terwijl de ThinkPad X395 is uitgerust met een 13,3-inch Full-HD IPS-scherm.

De T495 is verkrijgbaar met tot 1 TB PCIe of een 256 GB SATA ssd en tot 32 GB ram. Deze laptop is uitgerust met een netwerkaansluiting. De T495s is verkrijgbaar met tot 1 TB PCIe SSD en tot 16 GB ram. De X395 is leverbaar met tot 1 TB PCIe of 256 GB SATA ssd en tot 16 GB ram.

De laptops zijn uitgerust met ThinkPad dual far-field microfoons en geïntegreerde ThinkShutter schuifschakelaar voor de webcam.

De T495s en X395 zijn uitgerust met ThinkPad PrivacyGuard voor het beschermen van de inhoud op het scherm.

De Lenovo ThinkPad T495 heeft een adviesprijs vanaf 899 euro. De adviesprijs van de ThinkPad T495s start vanaf 999 euro, terwijl die van de ThinkPad X395 start vanaf 949 euro.

