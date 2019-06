Ring, een dochteronderneming van Amazon, introduceert met de Door View Cam een eenvoudig te installeren draadloze videodeurbel die van het traditionele deurspionnetje een slim kijkgat maakt.

De Ring Door View Cam is een draadloze videodeurbel die je zonder te boren kan installeren op de plek van een bestaand, compatibel spionnetje of kijkgaatje.

De Door View Cam is met name geschikt om het deurspionnetje van een appartement of studio te vervangen. Je plaatst de videodeurbel aan elke kant van de deur op dezelfde plek. Vervolgens installeer je de batterij en het afdekplaatje en het kijkgaatje is omgetoverd tot een slimme beveiligingscamera.

De videodeurbel van Ring beschikt over een glazen kijkgaatje, zodat de functionaliteit van het spionnetje niet verloren gaat.

De Door View Cam van Ring is uitgerust met een bewegingssensor en ondersteunt 1080p HD-video, tweerichtingenspraak, klopdetectie, privacyzones en nachtzicht.

De deurbel verstuurt realtime meldingen naar je telefoon en tablet wanneer iemand op de deur klopt, de ingebouwde bewegingssensoren activeert of op de knop van de deurbel drukt.

De Ring Door View Cam heeft een adviesprijs vav 199 euro.

Bron: www.diskidee.be