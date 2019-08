Lenovo introduceert de Motorola One Action, een Android One smartphone die is uitgerust met een camera met ultragroothoeklens en beeldstabilisatie om ultrabrede video's te filmen.

De nieuwe Motorola One Action is een smartphone met het Android One besturingssysteem die is uitgerust met een drievoudig camerasysteem op de achterzijde waarmee het mogelijk is ultrabrede video-opnames te maken.

De 12 MP hoofdcamera met een f/1,8 diafragma ondersteunt gezichtsherkenning om snel scherp te stellen. Daarnaast is er een 5 MP dieptecamera voor bokeh-effecten en een f/2.2-groothoeklens van 117 graden en quad pixel-technologie om ultrabrede video's te filmen.

Door een combinatie van hardware- en software kan je filmen terwijl je de smartphone in verticale positie vasthoudt. De opgenomen video kan je daarna horizontaal afspelen op het 6,3-inch CinemaVision full HD+ scherm (1080 x 2520 pixels) met 21:9 beeldverhouding.

Op de voorzijde is de Motorola One Action uitgerust met een 12 MP selfiecamera.

De smartphone draait op een 2,2GHz Samsung Exynos 9609 octacore processor en 4 GB ram. Het opslaggeheugen van 128 GB is uitbreidbaar tot 512 GB met een microSD-kaartje.

De Motorola One Action meet 160,1 x 71,2 x 9,2 mm en weegt 176 gram. Alle specificaties vind je op de website van Lenovo.

De Lenovo Motorola One Action Android smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Denim Blue en Pearl White voor een adviesprijs van 259 euro.

Bron: www.diskidee.be