Vinylplaten draadloos afspelen

De Sony PS-LX310BT platenspeler is uitgerust met Bluetooth-technologie die het mogelijk maakt draadloos te luisteren naar vinylplaten via een verbonden Bluetooth-speaker of -hoofdtelefoon.

De platenspeler kan ook bekabeld aangesloten worden en heeft een ingebouwde phono-voorversterker.

De PS-LX310BT platenspeler heeft een afspeelknop die de pick-uparm van de platenspeler automatisch omlaag brengt. De arm is voorzien van een geïntegreerde ronde kop-omhulling om resonantie tegen te gaan.

Een verwijderbare stofkap dempt de akoestische druk van luidsprekers. De platenspeler meet 430 x 108 x 367 mm en weegt 3,5 kg.

De PS-LX310BT heeft een riemaandrijving en een gegoten aluminium draaiplateau. Onder het draaiplateau bevindt zich een 45-toerenadapter voor het afspelen van singeltjes.

Alle specificaties van de PS-LX310BT platenspeler vind je op de website van Sony.

De Sony PS-LX310BT platenspeler is vanaf april 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 250 euro.

Bron: www.diskidee.be