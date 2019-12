Teufel introduceert de Boomster Go, een compacte draadloze luidspreker in een waterdichte behuizing die Bluetooth 5 met aptX ondersteunt voor het streamen van muziek.

De Boomster Go van Teufel is een draagbare luidspreker in een stootvaste rubberen behuizing die waterdicht is volgens de IPX7-standaard.

De luidspreker produceert volgens de fabrikant een volume van 84 dB. De speaker heeft een frequentiebereik van 65 tot 20.000 Hz.

De draagbare speaker ondersteunt Bluetooth 5 met aptX voor het streamen van muziek in cd-kwaliteit.

De Boomster Go is uitgerust met een ingebouwde microfoon voor handenvrij bellen.

De 2.600 mAh batterij biedt opgeladen een speeltijd tot 10 uur.

Je kan twee Boomster Go speakers koppelen voor stereogeluid.

De Boomster Go meet 10,2 x 10,7 x 4,6 cm en weegt 355 gram. Alle specificaties van de speaker vind je op de website van Teufel.

De Teufel Boomster Go is verkrijgbaar in vijf kleuren voor een adviesprijs van 99,99 euro.

