Waterdichte camera voor outdoor-activiteiten

De nieuwe Ricoh WG-60 digitale camera heeft een lichtgewicht, maar stevige behuizing die schokbestendig is tot valpartijen van 1,6 meter en vorstbestendig tot -10°C.

De body is ook waterdicht zodat je de camera onder water kan gebruiken tot twee uur lang en tot een diepte van 14 meter.

De WG-60 heeft een 16 MP Back-illuminated CMOS-sensor en een 5x optische zoomlens.

De triple anti-shakebescherming, die trillingen bij alle instellingen voorkomt, maakt fotograferen en filmen tijdens extreme sporten mogelijk.

De WG-60 is ook uitgerust met een 2,7-inch (6,86 mm) Wide TFT kleurenlcd-scherm dat bestand is tegen outdoor-activiteiten en waarvan de helderheid kan worden aangepast aan de omgeving.

De camera meet 61,5 x 122,5 x 29,6 mm en weegt 193 gram. Alle specificaties van de WG-60 vind je op de website van Ricoh.

De Ricoh WG-60 is vanaf 16 november verkrijgbaar in zwarte of rode uitvoering voor een adviesprijs van 249 euro. Een kit met camera, riem en neopreen hoes is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 279 euro.

