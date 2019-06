AVM introduceert de FRITZ!Repeater 3000, een wifi-versterker die naast de 2,4- en 5 GHz-band een derde extra 5 GHz-band gebruikt om alle apparaten in een Mesh-netwerk optimaal te bedienen.

De nieuwe AVM FRITZ!Repeater 3000 is een verticale wifi-repeater die overal in huis of op kantoor geplaatst kan worden om het bereik van elk draadloos netwerk te vergroten.

De FRITZ!Repeater 3000 zendt tegelijkertijd uit in een 2,4 GHz-frequentie en in twee aparte 5 GHz-frequenties via de drie zendeenheden.

De repeater biedt WiFi AC tot 1733 Mbit/s op de eerste 5 GHz frequentieband voor verbinding tussen Mesh wifi-apparaten onderling. Daarnaast biedt de repeater WiFi AC tot 866 Mbit/s op de tweede 5 GHz-band en WiFi N tot 400 Mbit/s op de 2,4 GHz-band.

De repeater is uitgerust met technologieën, zoals band steering, AP steering, crossband repeating en zelfherstellende functies, om alle mobiele apparaten optimaal te voorzien van wifi.

De FRITZ!Repeater 3000 heeft twee gigabit LAN-poorten om apparaten ook via een kabel te verbinden.

De wifi-repeater meet 8,8 (b) x 18,4 cm (h) x 13,6 cm (d). Alle technische specificaties vind je op de website van AVM.

De AVM FRITZ!Repeater 3000 heeft een adviesprijs van 129 euro.

Bron: www.diskidee.be