Het gerecht in Canada zal zich binnenkort buigen over een groepsvordering tegen Epic Games, de ontwikkelaar van het populaire spel Fortnite. Drie ouderparen klagen aan dat de game verslavend is zoals drugs.

De ouders menen dat Fortnite tot fysieke en psychologische symptomen heeft geleid bij hun kinderen, waaronder migraine, rugpijn en sociale problemen. Het spel zou spelers voorts aansporen om buitensporig veel geld uit te geven. Het spel op zich is wel gratis, maar gamers kunnen optionele aankopen doen.

Een van de kinderen in de rechtszaak zou ruim 6.000 Canadese dollar (4.100 euro) hebben besteed. De ouders eisen een schadevergoeding en een terugbetaling van de aankopen die de minderjarige spelers deden in Fortnite. Epic Games zegt dat er onvoldoende bewijzen zijn. Zo zou er in het dossier geen expertenverslag zitten, of een medische diagnose van de verslaving. In april ging het bedrijf al akkoord met een schikking van 26,5 miljoen Amerikaanse dollar in de Amerikaanse staat North-Carolina rond de aankopen door minderjarigen.

De ouders menen dat Fortnite tot fysieke en psychologische symptomen heeft geleid bij hun kinderen, waaronder migraine, rugpijn en sociale problemen. Het spel zou spelers voorts aansporen om buitensporig veel geld uit te geven. Het spel op zich is wel gratis, maar gamers kunnen optionele aankopen doen. Een van de kinderen in de rechtszaak zou ruim 6.000 Canadese dollar (4.100 euro) hebben besteed. De ouders eisen een schadevergoeding en een terugbetaling van de aankopen die de minderjarige spelers deden in Fortnite. Epic Games zegt dat er onvoldoende bewijzen zijn. Zo zou er in het dossier geen expertenverslag zitten, of een medische diagnose van de verslaving. In april ging het bedrijf al akkoord met een schikking van 26,5 miljoen Amerikaanse dollar in de Amerikaanse staat North-Carolina rond de aankopen door minderjarigen.