Google zal vanaf woensdag weer politieke advertenties aanvaarden. De internetgigant had die vorige maand opgeschort na de bestorming van het Capitool in Washington.

Het Amerikaanse bedrijf zegt zijn reclameregels strikt te zullen toepassen. Google verbiedt formeel de verspreiding van informatie die duidelijk vals is en die het vertrouwen in verkiezingen en het democratische proces kan ondermijnen.

Facebook schortte politieke advertenties op na de sluiting van de kiesbureaus tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Het is niet duidelijk of ook dat bedrijf binnenkort weer politieke reclameboodschappen zal toelaten. (Belga)

