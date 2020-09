Het Chinese Huawei heeft donderdag een aantal nieuwe notebooks, smartwatches en draadloze oortjes aangekondigd. Smartphones werden niet voorgesteld. Of dat te maken heeft met het Amerikaanse handelsembargo op Huawei-telefoons met Android-diensten, is niet bekend.

Van de Huawei Watch GT2 bestaat voortaan ook een Pro-versie (299 euro). Het slimme uurwerk omvat nieuwe trainingsmodi, zoals skiën, snowboarden en Golf Driving Range. Terwijl de batterij tot twee weken autonomie biedt zorgt de TruSeen 4.0-technologie volgens de fabrikant voor nauwkeurigere hartslagmetingen.

Apps aan de pols

Eveneens nieuw is dat gebruikers de functionaliteit van de Watch GT2 Pro kunnen uitbreiden met apps. Om welke toepassingen het gaat, en op welke manier de apps moeten worden toegevoegd, werd tijdens de presentatie niet meteen duidelijk.

De Watch GT2 Pro. © Huawei

Huawei onthulde ook de Watch Fit, een slim uurwerk van 129 euro dat qua design sterk doet denken aan de Apple Watch (met als belangrijkste verschil: een rechthoekige wijzerplaat in plaats van een vierkant design). Het toestel heeft een 1,64-inch AMOLED-display, weegt slechts 39 gram en beschikt eveneens over de eerdergenoemde TruSeen 4.0-hartslagtechnologie. Nog noemenswaardig zijn het dozijn Quick-workout animaties en de dertien hardlooplessen van de Watch Fit. Een gps en waterbestendige behuizing ontbreken evenmin.

MateBooks

Daarnaast stelde Huawei twee nieuwe laptops voor. De MateBook 14 is een lichtgewicht laptop met een 14-inch FullView-scherm (ook verkrijgbaar met touch en 2.160 x 1.440 pixels), een tiende generatie Intel Core processor, 8 of 16 GB RAM en Multi-screen Collaboration: een feature die eenvoudige bestandsoverdacht mogelijk maakt tussen laptop en smartphone. Het instapmodel met i5-krachtbron kost 999 euro, de versie met i7-processor verwisselt voor 1.299 euro van eigenaar.

In het hogere segment introduceert de Chinese techreus de MateBook X Pro, een laptop van slechts 14,6 mm dik en een gewicht van 1,33 kg. Het Ultra FullView-display van 13,9-inch ondersteunt resoluties tot 3K en processor van dienst is een Intel Core i7 van de tiende generatie. Andere blikvangers zijn de GeForce MX250, Bluetooth 5.0, quad-luidsprekers en - opnieuw - Multi-screen Collaboration. Richtprijs: 1.899 euro.

Tot slot introduceerde Huawei een nieuwe stel draadloze oortjes, de FreeBuds Pro met 'intelligente dynamische ruisonderdrukking'. Ze schakelen volgens de fabrikant moeiteloos tussen Android-telefoons, iPhone en Windows-computers. Prijskaartje: 179 euro.

De Watch Fit. © Huawei

