Het Chinese technologiebedrijf Huawei had vanuit China ongeautoriseerde toegang tot de kern van het mobiele netwerk van het Nederlandse telecombedrijf KPN. Het kon onbeperkt telefoongesprekken meeluisteren en had in strijd met de wet toegang tot tapinformatie. Huawei schond daarmee afspraken met KPN. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een geheim intern rapport van KPN uit 2010, dat in handen is van de krant.

Huawei was in staat om zowel binnen KPN als vanuit China 'ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd KPN-mobiele nummers af te luisteren', inclusief die van ministers, toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten. Tevens had Huawei inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers. Dat is in strijd met de Telecommunicatiewet. De bevindingen van het interne rapport waren zo explosief dat werd gevreesd voor het lot van KPN Mobiel als die zouden uitlekken. 'Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen', staat in het rapport.

Controle

Het Agentschap Telecom van Nederland gaat bekijken of de huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Het agentschap houdt namens het Nederlandse ministerie van Economische Zaken toezicht op de Telecommunicatiewet.

Het is niet duidelijk of ook de situatie van elf jaar geleden nog kan worden onderzocht, zegt een woordvoerder van het agentschap. 'Het netwerk van tien jaar geleden zag er totaal anders uit dan vandaag de dag. Ook is het moeilijk omdat betrokkenen veelal al lang weg zijn', zegt hij. KPN zegt overigens zelf geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.

Het ministerie werd deze week ingelicht over het interne rapport, waar de Volkskrant over beschikt. Het agentschap benadrukt dat de veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zeer belangrijk zijn voor de maatschappij en de economie. De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen door de Nederlandse regering en door de telecomaanbieders zelf om de veiligheid verder te vergroten. Zo is er in 2019 een risicoanalyse gemaakt en kwam er een ministeriële regeling, die moet leiden tot meer specifieke acties.

