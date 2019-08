Huawei zag in ons land sinds mei zijn marktaandeel met ruim een kwart dalen door de Amerikaanse ban op de Chinese smartphoneproducent. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

In mei begonnen berichten te circuleren dat Google de nieuwe toestellen van Huawei geen toegang meer zou geven tot onder meer Google Maps en Android. Test-Aankoop raadde toen aan de aankoop van een Huawei-toestel even uit te stellen. Nu meldt de marktonderzoeker GfK dat het marktaandeel van Huawei bij ons gedaald is van zowat 20 tot minder dan 15 procent. Exacte percentages geeft GfK niet, noch absolute verkoopcijfers. Het Chinese bedrijf wenst zelf niet te reageren op de cijfers.