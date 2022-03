Imec stelt een 8 bit microprocessor voor die enorm dun en plooibaar is, maar toch voldoende rekenkracht heeft voor kleinschalige toepassingen. Tegelijk biedt de lage kostprijs mogelijkheden om ze quasi overal te verwerken.

Het onderzoeksproject is een samenwerking van imec met de KU Leuven en PragmatIC Semiconductor. Onderzoekers plaatsen daarbij 16.000 dunnefilm-transistoren op een chip van 24,9 vierkante millimeter, dat is vergelijkbaar met een vingernagel.

Dat zegt puur op cijfers misschien niets, maar ter demonstratie lieten de onderzoekers het iconische gsm-spel Snake op hun microprocessor draaien om te demonstreren welke complexe code kan worden uitgevoerd. Al gaan de toepassingen een stuk verder door de aard van de chip.

Chips op basis van dunnefilm-transistoren blijven wel minder krachtig dan de klassieke chips op silicium met miljarden transistoren, maar ook hier gaat de rekenkracht vooruit. 'Toen we een tiental jaar geleden bij imec begonnen met de ontwikkeling van plooibare microprocessoren waren die qua eigenschappen en complexiteit vergelijkbaar met de siliciumchips uit de jaren 1970,' zegt Kris Myny, principal scientist bij imec.

'Om ze bruikbaar te maken voor IoT-toepassingen, moesten ze een pak sneller en kleiner worden. Ook hun energieverbruik moest naar beneden, aangezien heel wat IoT-toepassingen gedurende maanden of langer op een kleine batterij moeten kunnen werken. Dat bracht heel wat uitdagingen mee op het gebied van chipontwerp.'

Zo maakt de plooibaarheid en kleine vorm het mogelijk om de chips te integreren in verpakkingen, of kunnen ze gekoppeld worden aan sensoren voor in huis. Bovendien ligt de kostprijs relatief laag. Imec verwacht dat chips van één eurocent op termijn realiteit worden waardoor de kost om ze ergens te verwerken miniem is.

