2020 was een slecht jaar voor de smartphoneverkoop. Maar Apple en Xiaomi weten als enige te groeien. Huawei zakt weg.

In het vierde kwartaal van 2020 werden er wereldwijd 384.622.300 smartphones verkocht. Dat is 5,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. Met bijna tachtig miljoen toestellen verkocht Apple de meeste smartphones. Het was al van eind 2016 geleden dat het bedrijf de eerste plaats kon bemachtigen, zo blijkt uit cijfers van marktanalist Gartner.

Op de tweede plaats volgt Samsung, goed voor 16,2 procent marktaandeel of 62 miljoen toestellen. Xiaomi haalt met 11,3 procent marktaandeel of 43,3 miljoen toestellen de derde plaats. OPPO staat vierde met 34 miljoen toestellen en Huawei staat daar nipt onder.

© Gartner

De rangschikking van grootste smartphonespelers ziet er heel anders uit dan normaal. Enerzijds zijn Apple en Xiaomi de enige groeiers. Apple kon haar populariteit opkrikken met de lancering van de iPhone 12 die vanaf vorig kwartaal beschikbaar was. Tegelijk valt op dat Huawei het in Westerse markten een pak slechter doet nu het geen Android-apps op haar toestellen kan aanbieden.

Samsung blijft de grootste, ondanks daling

Op jaarbasis ziet er het echter nog anders uit. Voor het hele jaar 2020 blijft Samsung de marktleider en verkoopt het bedrijf ruim vijftig miljoen toestellen meer dan Apple. Hier staat Huawei wel nog op de derde plaats, gevolgd door Xiaomi en OPPO.

© Gartner

In 2020 werden er volgens Gartner 1.347.869.800 smartphones verkocht, dat zijn er 12,5 procent minder dan de 1.540.657.000 in 2019. De marktanalist geeft aan dat consumenten in het coronajaar voorzichtiger zijn geweest met hun uitgaven. Al zorgde de komst van 5G-toestellen en betere camera's er wel voor dat dat terugval nog beperkt bleef.

