Klanten van KBC kunnen sinds dinsdag in hun bankapp gebruikmaken van de nieuwe digitale assistent "Kate". Het systeem werkt via data-analyse en artificiële intelligentie.

Kate kan momenteel onder meer helpen bij het verrichten van betalingen en het indienen van een verzekeringsaangifte. De digitale assistent werkt zowel via chat als via spraak. Wie van die laatste mogelijkheid gebruik wil maken, moet wel de zogenaamde 'comfortcookies' van KBC aanvaarden.

Daarnaast biedt Kate ook 'proactieve diensten' aan. Wie daarop ingaat, krijgt van de assistent voorstellen op maat. Als er bijvoorbeeld een storm in jouw buurt was, zal Kate een bericht sturen om te vragen of je schade hebt en je op weg helpen bij het indienen van een claim.

Voorlopig wijst Kate bij de meeste vragen over producten en diensten of wanneer je bijvoorbeeld een ticket voor het openbaar vervoer wil aankopen, door naar KBC Live, waarbij je vanop afstand een gesprek voert met een medewerker van de bank. KBC-topman Johan Thijs gaf eerder deze maand al aan dat er vanaf volgend jaar minstens twee nieuwe toepassingen per maand in de assistent zouden bijkomen.

