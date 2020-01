LoginVSI en Ymor bundelen krachten in partnerschap

Michel van der Ven Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

LoginVSI, gespecialiseerd in Virtual Desktop Infrastructures, en performance-specialist Ymor gaan een strategisch partnerschap aan. De samenwerking moet ervoor zorgen dat organisaties bedrijfskritische applicatieketens via VDI of in de cloud kunnen monitoren en testen.