Wat krijgt u als u de prioriteiten van de CEO matcht met die van de CIO? Een lijstje met twaalf strategische technologietrends die 2022 zullen kenmerken.

De spreekwoordelijke glazen bol is technologisch nog altijd niet uitgevonden. Maar door marktkennis en -onderzoeken af te toetsen in gesprekken met klanten en contacten komen de analisten van Gartner wel tot een lijst met strategische technologietrends die het komende jaar zullen kenmerken. "We vertrekken vanuit de resultaten van ons onderzoek bij CEO's naar hun prioriteiten voor 2022. Dat is zorgen voor verdere groei, voor verregaande digitalisering én voor meer efficiëntie. Logisch, want het bewaken van marges en cashflows is nu eenmaal belangrijk voor een CEO", vertelt research vice president David Groombridge op het virtuele Gartner IT Symposium/Xpo . "Vervolgens matchen we die lijst met hoe een CIO tegemoet wil komen aan de eisen van zijn of haar CEO. De efficiëntie moet dan bijvoorbeeld komen vanuit schaalbare IT-fundamenten. Digitalisering vult de CIO in met creatieve technologie", aldus Groombridge.

Dat mondt uiteindelijk uit in drie grote thema's voor 2022: groei versnellen, verandering vormgeven en vertrouwen opbouwen. Binnen elk van die thema's ziet het bureau vier concrete trends.

1. Generative AI

Generatieve AI verwijst naar algoritmes die het mogelijk maken om bestaande content zoals audiobestanden, afbeeldingen of tekst te gebruiken om nieuwe content te creëren. Gartner voorspelt dat generatieve AI tegen 2025 goed zal zijn voor 10% van alle dataproductie, tegen minder dan 1% op dit moment. Het is een soort van machine learning die onder meer kan worden ingezet voor softwareontwikkeling, direct marketing en het sneller ontwikkelen van geneesmiddelen. Maar evengoed ook misbruikt kan worden voor oplichting, fraude, politieke desinformatie en vervalste identiteiten.

2. Autonome systemen

Autonome systemen kunnen hun eigen algoritmen dynamisch wijzigen zonder een externe software-update. Zij kunnen zich dus snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden zoals mensen dat kunnen. "Autonoom gedrag wordt al geïmplementeerd in complexe beveiligingsomgevingen, maar zal op de langere termijn ook gebruikelijk worden in fysieke systemen zoals robots, drones en productiemachines", aldus Groombridge.

3. Total Experience (TX)

TX is een bedrijfsstrategie die customer experience (CX), employee experience (EX), user experience (UX) en multi-experience (MX) combineert. Tegen 2026 zullen zes op de tien grote ondernemingen gebruik maken van TX om hun businessmodellen te transformeren.

4. Distributed Enterprise

' Hybrid is here to stay', noteerden we enkele keren wanneer het over de werkomgeving gaat. Traditioneel kantoorgerichte organisaties evolueren zo naar meer gedistribueerde organisaties met geografisch verspreide werknemers. Volgens Groombridge moeten CIO's dus grote aanpassingen voorzien op technisch vlak én qua service om een optimale werkervaring te bieden. Maar organisaties moeten ook aan hun deliverymodel gaan sleutelen. Gartner meent dat tegen 2023 ongeveer 75% van alle organisaties die distributed enterprise voordelen nastreven tot 25% sneller dan hun concurrenten omzetgroei zal realiseren.

5. AI Engineering

AI Engineering is een geïntegreerde benadering voor het inzetten van AI-modellen, om efficiënter om te gaan met tijd en middelen. Tegen 2025 zal de 10% van de bedrijven die best practices rond AI-engineering toepassen, minstens drie keer meer waarde genereren uit hun AI-inspanningen dan de 90% van de ondernemingen die dat niet doen, aldus Gartner.

6. Hyperautomatisering

Automatisering is uiteraard cruciaal voor digitale transformatie. Zoals de naam al doet vermoeden, suggereert hyperautomatisering een extra versnelling. De gebieden waarop u zich het best concentreert? Het verbeteren van de kwaliteit van het werk, het versnellen van bedrijfsprocessen en snellere besluitvorming.

7. Decision Intelligence (DI)

Over besluitvorming gesproken: de manier waarop en de snelheid waarmee u tot beslissingen komt, kan een belangrijk concurrentievoordeel bieden. 'Decision intelligence' is een term die Gartner plakt op het 'repeatable model' dat u rond besluitvorming kan trachten te bouwen. Achterliggend gaat het om (hyper)automatisering die de menselijke intelligentie aanvult. In de komende twee jaar zou een derde van alle grote ondernemingen DI inzetten.

8. Composable applicaties

'Composable applications' betekent dat de functionele blokken van een toepassing kunnen worden losgekoppeld van de overkoepelende applicaties. De verschillende delen kunnen elk nog wat bijgesteld worden zodat u er snel een nieuwe applicatie mee kan creëren die misschien wel van grotere waarde is dan zijn monolithische voorganger.

9. Cloud-native platformen

Cloud-native platformen zullen volgens de analisten van Gartner als basis gaan dienen voor meer dan 95% van nieuwe digitale initiatieven tegen 2025. Dit jaar is dat nog minder dan 40%. Inzetten op cloud-native platformen helpt om komaf te maken met 'lift and shift'-migraties. "De schaalbaarheid en elasticiteit van de cloud maakt dat je sneller - en vaak ook goedkoper - kan schakelen", aldus Groombridge.

10. Privacy-Enhancing Computation (PEC)

Uiteraard kan privacy - meer dan ooit een zorgenkindje bij heel bedrijven - niet ontbreken in dit lijstje. "'Privacy-enhancing computation' is een manier om data confidentieel te houden terwijl de gegevens in gebruik zijn. PEC vertrekt vanuit een 'trusted' omgeving voor gevoelige data en verwerkt en analyseert de gegevens op een gedecentraliseerde manier. Data én de algoritmes worden versleuteld voor de analyse en de verwerking. Tegen 2025 zou zes op de tien grote organisaties al PEC-technieken gebruiken.

11. Cybersecurity Mesh

Een 'cybersecurity mesh' is een architectuur met een geïntegreerde IT-security - ongeacht de locatie van de verschillende elementen. Oftewel: afstappen van de traditionele beveiligingsperimeter. Zo'n aanpak is volgens Groombridge dé weg die u moet inslaan om de financiële implicaties door cybersecurity-incidenten drastisch terug te dringen.

12. Data Fabric

Het aantal data- en applicatiesilo's is in veel bedrijven de afgelopen tien jaar enorm gestegen, maar het aantal medewerkers dat gespecialiseerd is in al die silo's is niet evenredig meegegroeid. Een 'data fabric' kan een schaalbare oplossing zijn door gegevens tussen platformen en gebruikers flexibel te integreren.

