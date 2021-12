Het jaar nieuwe jaar kondigt zich aan met hogere IT-budgetten voor Europese CIO's (+3,7%). Gartner verwacht ook een toename in IT-uitgaven met 4,7%.

Op het virtuele Gartner IT Symposium/Xpo vlogen niet alleen de presentaties over nieuwe technologische trends en strategische roadmaps ons om de oren, er werden ook rekensommen voor 2022 gemaakt. CIO's op het Europese vasteland verwachten voor 2022 dat hun totale IT-budget met 3,7% zal toenemen. 'De pandemie heeft een versnelde verschuiving ingezet rond digitalisering, terwijl budgetten intern toegewezen werden aan IT', zegt Monika Sinha, research vice president bij Gartner. 'Dat betekent dat CIO's en IT-managers nu meer kunnen kiezen waarin ze willen investeren.' 40% van de bedrijven in de EMEA-regio zegt dat artificiële intelligentie (AI) en distributed cloud dé twee technologieën zijn waarrond ze in 2022 de eerste of verdere projecten willen uitrollen.

IT wordt steeds meer zélf de business

Maar de hoogste toename in de geplande uitgaven voorziet 65% van de ondervraagde EMEA-CIO's in cybersecurity. Business intelligence en data analytics volgen met 47%: evenveel als het percentage CIO's dat extra hoge uitgaven voorziet in cloudplatformen. API-architectuur en andere initiatieven onder de brede noemer 'digital business transformation' volgen verderop met elk 37%. De cijfers komen uit een studie onder 2.387 CIO's en technology executives, waaronder 687 in de EMEA-regio.

Uitgaven stijgen met 4,7%

Daarnaast publiceert Gartner ook nieuwe voorspellingen voor de IT-uitgaven. Die zouden volgend jaar in de Europese regio toenemen met 4,7% vergeleken met wat dit jaar uitgegeven werd aan IT-oplossingen en -diensten. De IT-uitgaven in de EMEA-regio bedragen in 2022 naar verwachting in totaal 1.300 miljard dollar (omgerekend zo'n 1,13 biljoen euro). Het groeitempo in 2022 ligt dan naar verwachting wel wat lager dan in 2021. Dit jaar zou de groei op 6,3% afklokken: een rechtstreeks corona-effect uiteraard.

'Maar los van de cijfers is de grootste verandering vooral hoe IT gefinancierd wordt. IT draait niet langer om het ondersteunen van de business, maar wordt ook steeds meer zélf de business', zegt John Lovelock, research vice president bij Gartner.

IaaS en DaaS zijn sterkste stijgers

'Enterprise cloud' zal in 2022 al goed zijn voor 12,5% van alle IT-uitgaven bij bedrijven. Infrastructure-as-a-Service en Desktop-as-a-Service zijn daarin de sterkst stijgende segmenten met een te verwachten toename van respectievelijk 32,3% en 31,1%. De uitgaven voor 'enterprise software' nemen met 10% toe, IT-diensten met 8,2%. Aan datacentersystemen zal 3,6% extra uitgegeven worden. Communicatiediensten en toestellen blijven hangen op respectievelijk 2% en 0,7% extra uitgaves. Dat was min of meer te verwachten na de double digit groei van die toestellen vorig jaar. Heel wat IT-afdelingen kochten als gevolg van de pandemie extra pc's, tablets, laptops en smartphones om werken op afstand en hybride werken te faciliteren: die zijn in 2022 nog lang niet aan vervanging toe. 'De opkomst van enterprise software, infrastructure software, managed services en cloud infrastructure services bewijzen voor mij dat het om groei op lange termijn gaat en niet een trend die na één of twee jaar alweer voorbij is', besluit Lovelock.

