5G: hype of (gemiste) kans?

Met 5G staat de nieuwe generatie draadloze communicatie voor de deur. Maar niet iedereen is even enthousiast. Critici die proefprojecten analyseerden lieten smalend de term 4,5G noteren. Op de eigenlijke start van 5G blijft het in ons land echter nog even wachten.

© Getty

"De verwachting rond 5G zijn torenhoog", aldus Ian Keene, vp Research bij Gartner op het evenement IT Spotlight van NetEvents in Barcelona. "5G belooft meer breedband en moet zo de deur openzetten naar de doorbraak van IoT, zonder enige latency op de koop toe." 5G is honderd tot tweehonderd keer sneller dan 4G en kan tot 20.000 Mbps aan. Voor elk van die beloftes kan de onderzoeker echter zo een alternatief opnoemen. "Je kan ook het bestaande 4G-netwerk aanpassen, zodat het meer capaciteit biedt. Het is technisch mogelijk om de latency van 4G weg te werken. Dat heeft Huawei onlangs aangetoond. En wie zit er eigenlijk te wachten op de doorbraak van IoT? Wat mij betreft is de hype rond 5G fel overdreven."...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×