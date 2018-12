'Beste CIO, dit is hét moment om u te bewijzen'

De chief digital officer (CDO) is al enkele jaren de rijzende ster aan het firmament van het directiecomité. Geen digitale transformatie zonder een CDO. Maar is dat wel zo? De jongste CIO survey van Harvey Nash en KPMG toont dat in ons land 11 procent van de bedrijven een 'dedicated' CDO heeft aangesteld. Uitgesplitst naar de technologische sector is dat volgens het rapport nog 9 procent. Maar interessanter en merkelijk groter is de groep respondenten die aangeeft dat 'een CIO of iemand anders' ook de rol van chief digital officer toebedeeld kreeg in hun bedrijf: 39 p...