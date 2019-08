De bocht naar IoT is bij Bosch al enkele jaren ingezet. Het bedrijf wil in veel domeinen haar geconnecteerde toestellen inzetten, maar legt de focus daarbij steeds vaker op de software erachter: toestellen beter maken met behulp van AI en machine learning. Tegelijk trekt het de kaart van het ecosysteem om toegevoegde waarde te bieden.

Vandaag heeft Bosch meer dan tweehonderd onderzoekers rond intelligentie voor IoT in huis. De afgelopen jaren zag het die transitie in drie stappen: de technologie onder de knie krijgen, gevolgd door een proof-of-concept (2014) en pilootprojecten (2015). Vervolgens volgt het digitaliseren van je bestaand ecosysteem. "Dat is de makkelijkste manier om producten te laten schalen, " aldus CEO Volkmar Denner. "We hebben er al een customer base. Die willen we uitbreiden met een digitale kant en IoT-gebaseerde diensten."

...