Breekt artificiële intelligentie door in België?

Laten we er geen doekjes om winden: er werd al zoveel gepalaverd over artificiële intelligentie (kortweg AI), dat de technologie zich op B2B-niveau leek te ontpoppen tot een ware hype. Belgische start-ups wiens business op de technologie berust, hebben er alvast een grondige hekel aan. "Per slot van rekening is artificiële intelligentie oude wijn in nieuwe zakken", vindt Jos Polfliet, AI & machine learning specialist bij Faktion. Faktion is een Antwerpse start-up die zich toelegt op chatbots, toegepaste machine learning, kunstmatige intelligentie, en real-time data en computational platformen. "Grote chemiereuzen analyseren hun gegevens al meer dan 40 jaar. En sommige van de algoritmes die wij toepassen voor klanten, bestaan al bijna 100 jaar. Vroeger werd er gesproken over statistiek, data mining of data science, maar vandaag klinkt AI kennelijk iets hipper."

