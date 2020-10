Met de ambitieuze fintech Cake is België alweer een beloftevolle start-up rijker. Het ultieme doel? "De financiële gezondheid van de man in de straat verbeteren", zegt CEO en medeoprichter Davy Kestens.

Daartoe verzamelt en verrijkt Cake transactiedata afkomstig van verschillende zichtrekeningen bij verschillende banken. Naast interessante financiële inzichten en potentieel lucratieve adviezen, kan dat de gebruiker ook direct financieel voordeel opleveren in de vorm van kortingen en cashbacks. Het gaat hard voor Cake. Nog geen jaar na de start van de publieke bèta telt de gratis bankingapp zo'n 31.000 gebruikers. Samen waren die al goed voor bijna 13,5 miljoen banktransacties ter waarde van zo'n drie miljard euro. Die exponentiële groei is des te opmerkelijker als u weet dat Cake al die tijd niet eens adverteerde voor zijn innovatieve dienst. "Alle gebruikers zijn tot dusver via mond-tot-mondreclame bij ons beland. Maar sinds augustus investeren we ook in marketing", zegt Davy Kestens. Die steile groei viel deels ook wel te voorspellen, gezien het profiel van de gebruikers. "Momenteel schommelt de gemiddelde leeftijd rond de 35 jaar, maar de applicatie is gebouwd voor iedereen tussen 18 en pakweg 65 jaar." Om de spreekwoordelijke man in de straat te kunnen bedienen, moest de drempel tot de app per definitie heel laag liggen. "Je moet er niet voor naar je bankkantoor en je hoeft er ook geen papieren voor te ondertekenen. Het volstaat om de app te downloaden, een account aan te maken en een of meer van je rekeningnummers door te geven." Vandaag heeft de gemiddelde gebruiker slechts twee zichtrekeningen gekoppeld aan Cake. "Ook al zijn de neobanken aan het opkomen, in de praktijk zit de gemiddelde consument toch nog vaak vast aan zijn klassieke bank. Al was het maar omdat hij daar een of meer leningen of verzekeringen heeft lopen", zegt Davy Kestens daarover. Met de Cake-app kan die consument nu toch genieten van de verrijkende mogelijkheden die een fintech start-up biedt. Cake beperkt zich immers niet tot het automatisch verrijken van transacties met categorieën en spendeerinzichten. Als een echte financiële coach doet de app zijn gebruikers ook proactief financiële adviezen aan de hand. En dan is er nog het verdienmodel van Cake zelf, dat de gebruikers deels mee vergoedt voor het gebruik van hun data. Met die geanonimiseerde data genereert de fintech rapporten die retailers inzichten aanreiken in hun aankoopgedrag. De helft van de opbrengsten van die marketingdienst gaat naar de gebruikers via een maandelijkse storting. De gemiddelde Cake-gebruiker verdiende zo al ongeveer tien euro aan wat zich nog het best als datarente laat omschrijven. "Wij verdienen alleen geld als onze gebruikers minstens evenveel verdienen", vat Davy Kestens samen. Voor de technische uitwerking en ondersteuning van dat verdienmodel werkte het datascienceteam van Cake nauw samen met de AI-specialisten van het Leuvense Dataroots. Die hielpen de Cake-experts eerder al om hun oplossing, die ze in eerste instantie zelf functioneel hadden uitgewerkt, op een sterk toenemend aantal transacties voor te bereiden. Kestens: "Samen met Dataroots bouwden we een data engineering pipeline waarmee we alle transacties, die als ruwe, ongestructureerde data binnenkomen, in real time verwerken en omzetten in bruikbare inzichten voor onze gebruikers."