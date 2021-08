Het afgelopen jaar hebben Belgische CIO's zich sterker op de kaart gezet als digitale leiders die hun organisaties door de crisis kunnen halen. Maar om digitale transformatie verder te versnellen is er meer nodig, meent analistenbureau Gartner.

Het goede nieuws is dat CIO's ook in ons land er wel degelijk in geslaagd zijn om de nodige technologie uit te rollen en/of verder op te schalen. Een digitale versnelling dus, die er volgens analisten van Gartner voor heeft gezorgd dat de rol van de CIO versterkt is als diegene die de organisatie doorheen de digitalisering haalt. Een versnelling die de CIO ook kansen gaf, omdat er nauw overlegd moest worden met de CEO en het management.

Maar de Gartner CIO Survey 2021 toont tegelijkertijd ook dat het 'momentum' sinds de eerste lockdown wel wat aan het wegdeemsteren is. Anders gezegd: een digitale versnelling is nog geen digitale transformatie. Belgische CIO's zijn er door de band genomen onvoldoende in geslaagd om extra digitale inkomsten toe te voegen aan de bedrijfsresultaten. Maar het is nog niet te laat. Het bureau schetst vijf aanbevelingen om nú mee in gang te schieten voor de crisis helemaal voorbij is.Geef absolute prioriteit aan transformatieve projecten en initiatieven die de groei van het bedrijf stimuleren. En al zeker als die projecten er mee voor kunnen zorgen dat het bedrijf deze crisis überhaupt overleeft. Werk samen met de bedrijfsleiding aan nieuwe manieren om de onderneming te transformeren na covid-19. Stippel dus mee het pad uit en stem de technologische capaciteiten af op die nieuw gedefinieerde bedrijfsmodellen. Zorg er op die manier voor dat u het momentum van de eerste coronagolf terugwint. Volgens Gartner is het duidelijk dat een aantal buzzwords ook in het post-covid-19-tijdperk zullen blijven hangen. Concreet? Er zal ook na corona nog nood zijn aan oplossingen op basis van artificiële intelligentie en machine learning en een strategie rond API's. Ook de hele trend richting low-code platformen, een agile aanpak en DevOps is volgens de analisten een blijver in ons land. Het aantrekken van het nodige digitale talent zal een belangrijke onderscheidende factor worden. Maar wat u ook doet om die trends op te vangen: zorg dat u flexibel ingesteld blijft én dat u verder kijkt dan alleen maar aanwerven van nieuw talent en het zorgen voor een goede opleiding. Misschien zijn er andere manieren om de puzzel te leggen. Terug van nooit helemaal weggeweest: een uniforme 'customer experience' nastreven. Helemaal ingegeven door de afgelopen en huidige coronaperiode: optimaliseer de selfservice voor uw klanten in alle mogelijke kanalen. Het is een evidente weg om de digitale vraag naar producten en diensten beter te beantwoorden en van een digitaal traject een echte groeifactor te maken. Veerkracht maakt het verschil in deze crisis. Blijf dus uw technologieportfolio opfrissen en uw oude legacysystemen rationaliseren, luidt het advies van Gartner. Prioriteiten in de opfrissing van de technologieportfolio zijn het herbekijken van security, cloud en AI: past de puzzel nog in de veranderde realiteit van de organisatie? En hebt u alle puzzelstukken klaar tegen dat het coronatijdperk - hopelijk definitief - voorbij is?