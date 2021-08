De impact van covid-19 lijkt zeer beperkt te zijn op de Belgische ICT-ondernemingen. Dat blijkt uit een eerste analyse van Trends Business Information naar aanleiding van de Trends Top ICT.

Telecomoperatoren en ICT-distributeurs domineren ook dit jaar - niet onverwacht - de hoogste regionen van de Trends Top ICT: de ranking met de grootste Belgische ICT-bedrijven, geklasseerd op omzet. Proximus blijft het grootste ICT-bedrijf in ons land met 3,88 miljard euro omzet. Carrier-afdeling BICS zit daar niét in en vinden we op plaats 6 met nog eens 1,15 miljard euro omzet. Distributeurs Avnet Europe en Tech Data bezetten de tweede en derde plaats met respectievelijk 3,1 en 2 miljard euro omzet. Plaats vier en vijf zijn voor Telenet (1,95 miljard) en Orange (1,25 miljard). Vanaf plaats 7 duiken we onder het miljard met SWIFT (841 miljoen), Barco (772 miljoen) en IBM (614 miljoen). TS Europe - onderdeel van Tech Data - sluit de top-10 af met 573 miljoen euro omzet.Het gaat voor alle duidelijkheid om cijfers uit 2019; het laatst beschikbare complete boekjaar. Een logische vraag die dan opborrelt is uiteraard: maar wat met 2020, en wat met de impact door corona? Daarvoor gaan we naar de solvabiliteit kijken. De solvabiliteit zegt veel over de mate waarin een bedrijf in staat is om financiële tegenslagen op te vangen. Ongeveer 62% van de top 2.000 heeft een solvabiliteit van minstens 25%. Die mogen we gerust zeer gezonde bedrijven noemen. Een kleine 7% daarentegen zat al in boekjaar 2019 met een negatieve solvabiliteit. 14,4% van de ICT-bedrijven noteert een solvabiliteit tussen 15 en 25%, en nog eens 16,8% tussen 0 en 15%. Trends Business Information ontwikkelde een stresstest: een algoritme met een aantal financiële criteria, rekening houdend met ondersteunende overheidsmaatregelen rond corona. Wat gebeurt er wanneer we die stresstest loslaten op de solvabiliteit van de ICT-bedrijven? "Dan zien we wel dat de bedrijven met een negatieve solvabiliteit verdubbelen van 7 naar 14,7%", zegt Burt Riské, general manager van Trends Business Information (TBI) die wel benadrukt dat het om een prognose gaat. Maar TBI deed ook een analyse op de meest recente balansen uit de volledige database van ICT-bedrijven. We spreken hier niet alleen over balansen uit de top 2.000 maar de volledige sector, op basis van de 39.902 actieve ondernemingen waarvan er een kleine 18.000 balansplichtig zijn. Het gaat dan om die ICT-bedrijven die een balans hebben neergelegd op 30 juni 2020 - en die dus toch al drie maanden van de crisis hebben meegemaakt - aangevuld met een aantal bedrijven wiens boekjaar eindigt in september 2020. Afgerond 10% van alle ICT-bedrijven had een negatieve solvabiliteit in boekjaar 2019. En wat blijkt op basis van de beschikbare balansen uit 2020? Dat dat cijfer nauwelijks de hoogte in gaat. "Als we dat bekijken, dan is de conclusie dat COVID-19 weinig of geen impact gehad heeft op de hele ICT-sector in ons land", stelt Riské.