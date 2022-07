Ruim 43% van de Belgische bedrijven zegt nu méér beroep te doen op clouddiensten dan in de periode voor covid-19. En die clouddiensten blijken zeer divers.

Of covid-19 nu voor een echte versnelling zorgde in de digitale transformatie, daarover zijn de meningen verdeeld. Of beter: dat hangt af van uw definitie van digitale transformatie, en of u daar toepassingen als videoconferencing bij rekent. Komt wel sowieso als een 'winnaar' uit de pandemie: de cloud. 43% van de ondervraagde Belgische bedrijven in onze ICT Guide enquête zegt dat hun organisatie nu méér beroep doet op clouddiensten dan in pre-coronatijd. 54% houdt het op evenveel, en een naar boven afgeronde 3 procent zegt net minder clouddiensten af te nemen. Mocht u er dus toch ergens nog aan twijfelen, laat dit dan helemaal duidelijk zijn: cloud is here to stay. Zeker als u ziet hoeveel bedrijven nu al beroep doen op clouddiensten. Als we de 'weet ik niet' even buiten beschouwing laten, dan zijn er dat 77%. Filteren we ook de zelfstandigen - dikwijls éénmansbedrijven of kleine vennootschappen - er uit, dan stijgt dat percentage zelfs door naar 86%.

Als covid-19 al een impact had op cloudprojecten, dan is het eerder een positieve

Uiteraard wilt u nu weten over welke clouddiensten en welke cloudmodellen dat dan vooral gaat. Private (interne) en hybride cloudomgevingen vinden we het meest terug in het segment van bedrijven met meer dan 500 werknemers (58%). Rond public cloud zijn de verschillen duidelijk minder groot: in zowat alle segmenten gebruikt minstens een op de drie bedrijven publieke clouddiensten.

Dat is ongetwijfeld heel nauw gecorreleerd met het aantal bedrijven dat Software-as-a-Service gebruikt; in alle segmenten - van grote, middelgrote tot (zeer) grote bedrijven is dat tussen de 32% en 41%. Storage-as-a-Service is dan weer een model dat vooral kleinere bedrijven lijkt aan te spreken: 25%, waar dat in andere segmenten tussen de 10% en 17% blijft hangen. Infrastructure-as-a-Service en zeker Platform-as-a-Service zijn dan weer vooral weggelegd voor de grote (200-500 medewerkers) en zeer grote (>500 medewerkers) bedrijven.

Nauwelijks vertraging of uitstel

Als covid-19 al een impact had op bestaande cloudprojecten binnen Belgische bedrijven, dan is het eerder een positieve. Een 6% van de respondenten ziet 'stilstand of schrapping', bijvoorbeeld omdat budgetten zijn bevroren, of alle projecten trager lopen of uitgesteld zijn. De meesten (43%) zien géén impact op cloudprojecten door covid-19. Voor 37% van de deelnemende bedrijven is de impact net dat cloudprojecten aan snelheid wonnen.

Gevraagd naar het type applicaties die in de cloud draaien, komen er vier duidelijk naar boven. Op de uitgesproken eerste plaats, bij 65% van de bedrijven: kantoorsoftware genre Microsoft 365 (Office 365) en Google Workspace (Google Apps). Zo'n 45% van de Belgische bedrijven in de enquête zet dan weer online storage-oplossingen à la Dropbox in. Interne bedrijfssoftware - gaande van CRM, ERP en HCM tot payroll-beheer - is goed voor de derde plaats met 43%. Collaboration tools zoals Slack en Microsoft Teams volgen op de vierde plaats met 41%.

Tot zover de rode draad, want de rest van de antwoorden oogt zeer gefragmenteerd. Telkens op en rond de 20% van de repondenten gebruikt applicaties in ontwikkelingsomgeving, testing & staging, e-commerce, marketing, sales, BI, monitoring, security & compliance of helpdesk (inclusief ticketing). Oftewel: cloud vinden we ondertussen in zowat alle lagen van de bedrijfsvoering. Maar slechts weinigen gaan voor een all-in cloud aanpak.

