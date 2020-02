Gezien in uw brievenbus? Data News ziet er vanaf nu helemaal anders uit. Hoofdredacteur Kristof Van der Stadt geeft tekst en uitleg.

In 2007 werd voor het eerst een journalist in ons land Marketeer van het Jaar. Volgens sommigen een vergissing, voor anderen een duidelijk signaal dat de rol van de journalist aan verandering toe was. Feit is dat de meeste journalisten in 2020 geen marketeer pur sang geworden zijn, maar dat goeie journalisten nu wél weten hoe hun lezersmarkt in elkaar zit en wat de onderwerpen zijn waarmee ze het verschil kunnen maken.

Goeie journalisten hebben ook een idee over hoe ze hun nieuws het beste kunnen verspreiden en de impact maximaliseren. Ze voelen donders goed hun lezerspubliek aan, én weten als geen ander wat er speelt in de onderwerpen of de sectoren waarover ze berichten.

Het is de beruchte neus voor nieuws, een neus die we ook al eens graag in andermans zaken steken. Niet slecht bedoeld, want het is dikwijls precies andermans verhaal waar u als lezer net iets aan heeft.

En het zijn ook de verhalen die onze - stuk voor stuk goeie - journalisten in 2020 blijven brengen. Klanten aan het woord over hun geslaagde implementatie of net over de problemen waarop ze stootten. Leveranciers die hun markt- en productbenadering verduidelijken. Marktanalisten die cijfers delen en grote trends kaderen. Futuristen die de technologietrends voorspellen. Een start-up die zijn of haar idee pitcht. Belgische voorbeelden ook: succesverhalen én de lessons learned. Maar met een internationaal perspectief en zonder het globale karakter van technologie en ICT uit het oog te verliezen.

Data News wil álle beslissingsnemers rond technologie bereiken

Het is deze mix van artikelen die u al meer dan 40 jaar lust - en die we ook in 2020 blijven brengen, zij het zoals u merkt in een compleet nieuw jasje. Niet alleen het jasje is nieuw, ook het etiket: het vorige logo van Data News dateert al uit 2002 en was wat ons betreft aan vervanging toe. Het nieuwe logo sluit aan bij de vernieuwde stijl van Data News: strak, helder, zakelijk , duidelijk , to the point, en waar nodig mét een mening. We laten meer dan ooit de tekst spreken, in print én online. De magazines worden voortaan opgehangen rond één centraal thema dat samenvalt met de grote trends die we zien in de ICT-wereld. In het magazine is ruimte voor langere dossiers die kaderen binnen het thema. Nieuws, actualiteit én duiding brengen we voortaan uitsluitend op de website en in de dagelijkse nieuwsbrief.

Data News is al 40 jaar de spin in het Belgische ICT-web. Maar het is tijd om het web te verbreden. Data News wil álle beslissingsnemers rond technologie bereiken. En dat betekent dat we niet uitsluitend meer voor de ICT-afdeling pennen, maar ook voor de HR-manager die een cloudoplossing voor zijn payroll wil aanschaffen, voor de CFO die een dashboard voor data-analyse zoekt, voor de marketing manager die een conversietool in de cloud gekocht heeft, en - welja - voor de CEO die in groeiende mate zelf met technologie in aanraking komt.

De impact van technologie was nog nooit zo groot. Goed toekomstgericht inzetten van technologie kan uw bedrijf maken, maar evengoed kraken als u uw zaakjes niet op orde hebt. Ja, Data News schrijft over technologie. Maar we zijn geen technologisch blad. Data News schrijft over technologie, en dan vooral over de (potentiële) impact. Zodat ú de juiste beslissing over uw oplossingen kan maken.

