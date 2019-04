5G lijkt het terrein van de grote telecombedrijven, maar onder de oppervlakte werken ook Belgische start-ups, kmo's en onderzoekers mee aan de nieuwe generatie mobiel internet. 'De belangrijkste groei van 5G zal zich concentreren in de industrie, en daar is er ook plek voor de gespecialiseerde spelers', stelt Michael Peeters, directeur connectiviteit bij de onderzoeksinstelling imec.

De voorbije maanden bereikte de hype rond 5G een nieuw hoogtepunt. Op het Mobile World Congress kon u er praktisch niet omheen en sancties tegen Huawei maakten ons mobiel internet het voorwerp van internationale spanningen tussen de VS en China. Maar 5G is ook meer dan enkel de grote telecoms. Een reeks kleinere bedrijven en onderzoeksorganisaties bouwen zo mee aan de nieuwe technologie. En daarnaast hopen gespecialiseerde organisaties de industriële markt voor 5G weg te snoepen van de operatoren. Daarom spraken we met drie van die Belgische 5G-spelers: Accelleran, imec en Citymesh.

