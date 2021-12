Partena Professional wint met Deskalot een ICT/Digital Project of the Year. 'Een ideale oplossing wanneer telewerken niet altijd mogelijk is', klinkt het.

Velen hebben het afgelopen anderhalf tot zelfs twee jaar ervaren dat telewerken soms moeilijk is. En dat kan om verschillende redenen: bijvoorbeeld geen eigen (degelijke) werkruimte thuis, de aanwezigheid van kinderen, een thuiswerkende partner enzovoort. "Wanneer telewerken niet mogelijk is, biedt Deskalot een eenvoudige oplossing", zei Jonas Pollet tijdens de presentatie voor de jury.

Met een paar muisklikken kan u een werkruimte huren voor enkele uren of enkele dagen, naargelang de behoeften van elke persoon en uiteraard steeds met inachtneming van de op dat moment geldende gezondheidsregels. Het omgekeerde is ook mogelijk. Als een persoon of een bedrijf een overschot aan ruimte heeft, kunnen zij geld verdienen door die op het platform ter beschikking te stellen. "We noemen het graag het Airbnb-platform voor (tele-)werkers, maar dan volledig Belgisch", lacht Pollet. Of immobiliën als oplossing voor het mobiliteitsprobleem, zoals we ook noteerden.

Lancering in coronatijd

Deskalot werd door Partena Professional ontwikkeld met Sharetribe platformtechnologie en gelanceerd in volle coronatijd. De eerste boekingen werden vooral door consultants en start-ups gemaakt. Gaandeweg zag Deskalot ook meer en meer verkopers ruimte boeken. Daar ziet Jonas Pollet nu vooral de toekomst van het platform: het boeken van ruimte tussen vergaderingen en afspraken door, om met andere woorden ook écht hybride te gaan werken.

U kan op het platform zoeken op locatie, maar ook allerlei filters instellen zoals u die van een engine als Airbnb of Booking.com gewend bent. Deskalot staat daarbij wel in voor de nodige verzekeringen van zowel het kantoor als de gast. Na het boeken wordt alles automatisch afgehandeld: van betaling tot facturatie toe.

Snelheid primeerde

Het project heeft in het begin voluit voor snelheid gekozen. "Dat betekent dat we nu in een fase zitten waarin we verbeterpunten doorvoeren, zoals de integratie met kalenders. Maar ook seat handling zodat je hetzelfde zitje niet meermaals kunt boeken", legt Pollet verder uit. "Specifiek sinds covid-19 zien we ook vragen rond het bewaren van afstand in het gebouw, of er luchtfilters aanwezig zijn en dergelijke. Daarom hebben we ondertussen al een reviewsysteem voorzien dat deze informatie kan bieden", aldus Pollet.

Deskalot heeft momenteel zo'n duizend gebruikers en telt zo'n 650 locaties verspreid over meerdere landen. In België ziet Deskalot geen directe concurrenten, in tegenstelling tot de Nederlandse en Amerikaanse markt en in het Verenigd Koninkrijk. "Veel aanbieders vertrekken vanuit real estate, vanuit asset management. Wij stellen ons ook open naar de particuliere markt. Maar ons eerste scherm is niet 'wil je host worden' maar wel 'waar wil je werken vandaag'."

Of regulering op termijn dan geen domper op de feestvreugde kan brengen zoals dat bij Airbnb het geval is, wou een jurylid nog weten? "Laat ons zeggen dat ik hoop dat we ooit zo succesvol worden dat er overheden zijn die ons willen reguleren", lachtte Jonas Pollet.

