Proximus is nog steeds de onbetwiste leider in de Trends Top ICT, de jaarlijkse ranking van de grootste ICT-bedrijven op basis van omzet.

Geen grote verschuivingen in het klassement met de grootste ICT-bedrijven dat Trends Business Information verzamelde naar aanleiding van de Trends Top ICT, die u ook gratis bij Data News 03/2022 vindt. Proximus torent nog altijd bovenaan met 3,786 miljard euro omzet in boekjaar 2020: het jaar waarop deze cijfers van toepassing zijn. Het eerste coronajaar zijn de meeste ICT-bedrijven in de hoogste regionen goed doorgekomen. 11 van de 30 grootsten moesten wel een omzetverlies ten opzichte van boekjaar 2019 incasseren. Voor zes bedrijven uit die top-30 werd er geen nettowinst, maar dus een verlies geboekt. Al is hier altijd geval per geval te bekijken wat er precies aan de hand is. Bij Avnet Europe op nummer 2, bijvoorbeeld, valt de 1,199 miljard in negatieve zin op. Daar is de verklaring dat de distributeur bijna 1,2 miljard waardevermindering op participaties voor zijn rekening nam. Al moest Avnet het toch ook met 374 miljoen minder omzet doen dan het jaar voordien. Alles tesamen waren de 30 grootste IT-bedrijven van het land in 2020 goed voor 22,588 miljard euro omzet. Dat was toch 536 miljoen euro minder dan in 2019.

Trends Top ICT © Data News

Cronos Group is grootste IT-dienstengroep

Op de derde plaats vinden we die andere distributeur - Tech Data - gevolgd door operatoren Telenet, Orange Belgium en BICS. Die laatste is eigenlijk de internationale carrierafdeling van Proximus, maar in deze ranking worden géén geconsolideerde jaarrekeningen verwerkt om een eerlijke vergelijking mogelijk te houden. Dat is meteen ook de verklaring waarom er een extra Telenet Group op de 13de plaats terug te vinden is. En opvallender allicht: de ogenschijnlijke afwezigheid van de Cronos Group. Dat conglomeraat telt honderden ondernemingen die elk een eigen jaarrekening neerleggen. Bekijken we daar toch de geconsolideerde omzet, dan komen we uit op 7.000 werknemers die samen 846 miljoen euro neerzetten in 2020: 10% méér dan in 2019 trouwens. Dat maakt van de Cronos Group duidelijk de grootste informaticadienstengroep van ons land.

Ter vergelijking: Cegeka klokt in diezelfde periode af op een geconsolideerde omzet van 637 miljoen euro (+13% tegenover 2019), waarvan het ongeveer de helft wel in het buitenland haalt. NRB - op plaats 25 in de ranking - zou ook flink hoger scoren als we de geconsolideerde omzet in rekening brengen. Dan eindigt de groep op 411 miljoen euro omzet in boekjaar 2020: een stijging van 19% vergeleken met 2019.

