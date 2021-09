Uit een paar honderd nominaties maakten de lezers van Data News de shortlist voor de Data News Awards op. Daarna was het aan de jury om oude bekenden af te wegen tegen nieuwe uitdagers.

Artificial Intelligence Innovator of the Year ML6

Robovision wordt door de jury geprezen om haar visie en omdat het met eigen innovatie cases van internationaal niveau brengt.

Maar ook ML6 krijgt lof vanuit de jury om haar focus op AI, waardoor de eerste stemronde op een ex aequo eindigde voor beide bedrijven. In een tweede stemronde tussen Robovision en ML6 is het uiteindelijk ML6 dat wint met een klein verschil. Ook vorig jaar viel de start-up trouwens al in de prijzen.

Andere finalisten: Cegeka, imec, IBM, Robovision

Belgian Startup Company of the Year Phished

De jury kreeg een mail waarin een Nigeriaanse prins hen miljoenen beloofde. De bevestigingsknop bleek echter een stem voor Phished te zijn, waardoor het bedrijf met de meeste stemmen naar huis gaat.

Dat is voor alle duidelijkheid een grapje, maar de jury is wel overtuigd van hun product en merkt op dat ze technologisch sterk staan in hun vakgebied. Dat compliment geldt overigens ook voor Techwolf, dat net iets minder stemmen haalde.

Andere finalisten: Techwolf, Connectify, Hoplr, LinkedCar.

Belgian Scaleup Company of the Year UnifiedPost

Alle finalisten zijn bedrijven die hun voetafdruk stevig vergroten en sterk staan in hun domein. Maar in deze categorie was 2020 onweerlegbaar het jaar van UnifiedPost met kapitaalrondes, overnames en een beursgang, bovenop het schitterende traject dat het bedrijf sinds 2001 heeft afgelegd. Het is vandaag in 26 Europese landen actief, telt 1.200 mensen en haalt een omzet van 16,8 miljoen euro. Maar de jury waardeert ook dat UnifiedPost aan waardecreatie doet met productontwikkeling in het hart van bedrijven, door onder meer financiële processen te automatiseren. Dat maakt dat het bedrijf bijna de voltallige jury achter zich krijgt.

Hans Leybaert, CEO van Unifiedpost. © Franky Verdickt

Andere finalisten: 9Altitudes, Appwise, In The Pocket, NexuzHealth

Customer Centric IT Company of the year Delaware

Een scherpe prijs en een goed product is één ding. Maar een goede relatie met uw IT-partner is minstens even belangrijk. De jury is algemeen positief over alle finalisten, maar verschillende juryleden geven aan dat Delaware er wel bovenuit steekt als het gaat over customer focus. Ze zijn niet de grootste speler, maar wel de meest gewaardeerde en winnen zo net als twee jaar geleden overtuigend de award voor Customer Centric IT Company of the year.

Andere finalisten: Cegeka, EASI, Tata Consultancy Services Belgium, Telenet

Cybersecurity Innovator of the Year NVISO

NVISO kan bijna de voltallige jury overtuigen om meerdere redenen. Competente mensen, goed uitgewerkte voorstellen op maat en, waar het bij deze award om gaat, innovatie op vlak van cyberveiligheid. Ook Intigriti, de winnaar van vorig jaar, krijgt complimenten. Beide bedrijven vormen volgens de jury een mooi Belgisch tegengewicht in een door buitenlandse spelers gedomineerde sector.

Andere finalisten: Atos Belgium, Fortinet, Intigriti, Orange Cyberdefense

Digital Enterprise IT Services Company of the Year Deloitte

De categorie waar de jury het langst over debatteerde en waar we zowel lof als kritiek hoorden op de genomineerden. Bij de eigenlijke stemming kreeg Deloitte iets meer dan de helft van de stemmen, gevolgd door Atos dat ongeveer één op drie juryleden kon overtuigen.

Deloitte krijgt de award omdat het de complexe business goed begrijpt en mooie transformatieprojecten en onderzoek naar buiten brengt, zowel vanuit de VS als uit Europa. Een jurylid merkt daarbij op dat ze mijlen voorlopen op de andere grote consultancyhuizen uit de 'big four' (die niet genomineerd waren in deze categorie).

Andere finalisten: Atos Belgium, Cegeka, NRB, Tata Consultancy Services Belgium

Digital Workplace Innovator of the Year Dell

Er zijn weinig momenten geweest dat de werkplek en onze manier van werken zo snel veranderden als in het afgelopen anderhalf jaar. Dat maakt dat de finalisten zich stevig konden profileren als werkplekinnovators, door die innovatie aan te bieden of ze zelf toe te passen. Dell Technologies wint de award omdat het beiden doet. Het wint daarbij nipt van Telenet, dat ook haar eigen organisatie op de korrel nam en tegelijk met haar internetdiensten een van de drijvende krachten is geweest van het thuiswerk.

Andere finalisten: Cegeka, Delaware, Fujitsu, Telenet

Hardware Innovator of the Year Samsung

Is hardware gemeengoed geworden? De genomineerden in deze categorie bewijzen het tegendeel met kleine en grote innovaties, maar de jury was het meest overtuigd van Samsung. Niet alleen met zijn smartphones, al dan niet met vouwbare schermen, die elk jaar de toon zetten, maar ook rond wearables die weliswaar zijn ontworpen voor de consumentenmarkt, maar ook in verschillende B2B-projecten hun relevantie tonen. Dat Samsung ook in die zakelijke omgeving haar weg weet te vinden, met aandacht voor wat die klanten willen, maakt dat het bedrijf zich de beste hardware innovator mag noemen.

De nieuwe Samsung Galaxy Watch4. © Samsung

Andere finalisten: Cisco, Dell Technologies, HP, Lenovo

Telecom & Connectivity Company of the Year Citymesh

Connectiviteit was het afgelopen jaar belangrijker dan ooit. Niet alleen mobiel of vast internet, maar ook nieuwe manieren om mensen en machines in verbinding te brengen bleken noodzakelijk. Elke finalist in deze categorie heeft een reden om te winnen, zij het door hun belang op de Belgische markt, de manier waarop ze telewerk mogelijk maakten, hun jarenlange reputatie of de innovatie die ze meebrengen. Maar dit jaar kon u niet om Citymesh heen. Het bedrijf wist haar positie te verstevigen via een samenwerking met Cegeka en zet zich volop in op (wifi- en) 5G-projecten. Daar komt nog bij dat het sinds kort de brandende ambitie heeft om niet alleen op B2B maar ook B2C het vierde mobiele netwerk te worden. Kortom een Belgisch bedrijf dat vastberaden is om de telecomsector door elkaar te schudden en bijgevolg een zeer terechte en ambitieuze winnaar.

Mitch De Geest (Citymesh) en Stijn Bijnens (Cegeka). © Cegeka

Andere finalisten: Eurofiber, Orange, Proximus, Telenet

Enterprise Application Innovator of the Year Microsoft

De juiste applicaties maken dat we vandaag overal productief kunnen zijn zonder tijdverlies, maar ook dat mensen kunnen meesurfen op nieuwe innovaties en diensten. Dit is dan ook een brede categorie met gekende mastodonten en nieuwe disruptors.

Microsoft wint omdat het ondanks een gekend productgamma blijft innoveren. Zo werd het gaspedaal rond Teams (en de integratie met andere Microsoft-diensten) extra ingeduwd en blijft het bedrijf haar relevantie aantonen. Al heeft de jury ook lof voor Odoo, dat ook kijkt naar de enterprise markt, maar op dit moment nog hoofdzakelijk bij kmo's (wereldwijd) aan populariteit wint.

Andere finalisten: Odoo, Salesforce, Teamleader, Zoom

HR & Sourcing Services Company of the Year Tobania

Talent vinden, houden, bij- of omscholen, het zijn opdrachten waar elke IT-organisatie mee kampt. Tobania slaagt daar volgens de jury het best in. Zowel hun doorgedreven testcapaciteiten als het heropleiden van mensen wordt gewaardeerd, maar een jurylid merkt op dat zij ook vaak de beste sparringpartner zijn en actief meedenken met hun klanten.

Andere finalisten: Ausy, Amon Consultants, Fujitsu, Talent-IT

Infrastructure Innovator of the Year Nutanix

Dat infrastructuur moet evolueren, was zelden meer waar dan het afgelopen jaar. Onder de publieksstemmen waren de finalisten aan elkaar gewaagd. Toch kiest de jury overtuigend voor een nichespeler in de opslagmarkt. Nutanix weet die niche regelmatig te verstoren, onder meer met bescherming tegen ransomware, waardoor het in haar segment een terechte innovator van het jaar is.

Andere finalisten: Cisco, Dell Technologies, HPE, VMware

IT Services SMB of the Year NSI IT Software & Services

Net zoals bij de grote spelers gaat het in deze categorie om bedrijven die meerwaarde en innovatie leveren aan hun klanten. De jury is enthousiast over de finalisten, maar NSI weet volgens hen net iets meer creativiteit aan de dag te leggen met een zekere dynamiek in het bedrijf. Dat maakt dat ze de verdiende winnaar zijn in deze categorie.

Andere finalisten: AE, Computerland, ConXioN, Devoteam

