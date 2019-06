'Een bedrijf met veel data heeft waarschijnlijk ook veel problemen'

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Het deel van de ijsberg dat onder water zit. Dat is in een notendop de focus van Cohesity, maar dan voor data. Oprichter en CEO Mohit Aron wil onze niet-primaire data vereenvoudigen en legt daarbij uit waarom dat niet kon in zijn vorig bedrijf Nutanix.

Mohit Aron was ooit een van de ontwikkelaars achter het Google File System. Enkele jaren na zijn vertrek in 2007 richtte hij in 2009 mee Nutanix op. Daar trok hij in 2013 de deur achter zich dicht om Cohesity op te richten. Ook een bedrijf dat zich toelegt op databeheer, maar wel in een heel ander segment: 'secondary storage', de niet-kritieke data die volgens Aron te duur en inefficiënt wordt bewaard.

