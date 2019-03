'Er is een grote honger om te denken als een leider, maar te ageren als een challenger'

In Silicon Valley staan er een aantal garages die tellen als toeristische trekpleister. Een daarvan is die van 367-369 Addison Avenue in Palo Alto, waar tachtig jaar geleden de heren Hewlett en Packard hun bedrijfje startten. We spreken met de huidige (jongere) country manager van HP Inc. over het verleden, en de toekomst.