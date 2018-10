Europese videogame-bedrijven slikken een 'power-up'

Iedereen, ook zij die geen videogames spelen, kent wel Fifa, de videogame naar de belangrijkste sport die wordt beoefend en bekeken in Europa. U zou denken: daar zitten Europese gamemakers achter, maar dat hebt u dan mis. De game wordt in Canada gemaakt, bij de vestiging van de Amerikaanse uitgever Electronic Arts in Vancouver. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de langlopende historische Assassin's Creed-reeks, waarvan een aantal afleveringen zich afspeelden tijdens de Italiaanse renaissance en de Franse revolutie: het feit dat die wordt uitgebracht door het Franse concern Ubisoft, betekent niet dat ze ook werd gemààkt in Frankrijk - de ontwikkeling van de game gebeurt in de Canadese steden Montréal en Québec City.

...