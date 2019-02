Getest: drie elektrische wagens

Data News testte drie elektrische wagens: de BMW I3, de Tesla Model X en de Jaguar I-PACE. De I3 is de goedkoopste van de drie met een basisprijs van 40.650 euro. Het is de kleinste wagen in onze test, met het kleinste bereik (iets meer dan 260 kilometer). De wagen wordt door BMW ook zo in de markt gezet: als een kleine (tweede) stadswagen. De Tesla Model X is met een basisprijs van 99.630 euro de duurste uit de reeks. Het is een SUV die tot zeven zitplaatsen heeft, maar wel een bereik van 417 kilometer haalt (75D). Dat kan zelfs tot 565 kilometer met de 100D batterij. De Jaguar I-PACE is eveneens een SUV, deze keer met vijf zitplaatsen, en hij is verkrijgbaar vanaf 79.380 euro. Deze wagen beschikt over een actieradius tot 470 kilometer.

