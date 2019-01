Getest: vijf Chrome-toestellen

Vanaf Google Chrome OS 69 draait Linux in een virtuele machine op Chrome-apparaten die voorzien zijn van processoren met virtualisatie-ondersteuning in hardware. Alle hier geteste apparaten ondersteunen dit. Chrome OS evolueert zo meer en meer tot een volwaardig alternatief voor Mac OS en Windows. Een Chrome-apparaat ondersteunt nu immers niet alleen op het internet gehoste en lokaal draaiende 'verpakte' Chrome Apps; u kan ook Android-apps uit de Google Play Store installeren. Op dit moment kan u de meeste Android-apps die geschikt zijn voor Android 7.1.1 en vroeger installeren en gebruiken. Daar komt vanaf nu ook Linux bij (wanneer we dit schrijven ondersteunt de hardware Linux nog in bèta-testversie). De Linux container gebruikt Debian 9 'Stretch', dus alle software uit Debian- en Ubuntu-'repositories' werkt in principe, binnen eventuele beperkingen van de hardware, zoals beschikbare ram en opslagruimte.

...