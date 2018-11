Gezondheidszorg krijgt nieuwe digitale dimensie

Geïnformatiseerde gezondheidszorg is zeker niet nieuw: medische rapporten en facturen werden vroeger ook al elektronisch uitgewisseld maar de beperkte reken- en opslagcapaciteit van computers remde een echte doorbraak nog af. Nu de computersystemen steeds gesofisticeerder worden, inclusief meer rekenvermogen en grotere opslagruimte, zijn we in staat de zorgverlening nauwkeuriger op te volgen en alle klinische data maximaal te gebruiken. "Maar meer informatie leidt niet automatisch tot een beter eindresultaat", zegt Paul Grabscheid, vice president Strategic Planning bij InterSystems. "De datastromen van die verschillende bronnen kunnen zo overweldigend worden dat we uiteindelijk door de bomen het bos niet meer zien - ook het menselijke brein heeft zijn grenzen. Vandaar dat we een toepassing ontwikkeld hebben die met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning in staat is om de meest relevante informatie uit die berg big data te ...