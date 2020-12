Guido Lemeire, CIO van NMBS, is door Data News uitgeroepen tot CIO of the Year 2020. Daarnaast vallen ook drie projecten - waarvan twee gerelateerd aan covid-19 - in de prijzen.

Omdat evenementen nog steeds niet kunnen plaatsvinden, maakte Data News de CIO of the Year en de winnende ICT-projecten van het jaar deze keer bekend in een live uitzending. Guido Lemeire, CIO van NMBS, kwam na publieke stemming en beraadslaging door de professionele jury als winnaar uit de bus. Hij volgt dus Filip Michiels (CIO bij TUI) op als CIO of the Year. Lemeire haalde het van Dirk Altgassen, Group CIO bij Etex, en Yves Dupuy, CIO bij Euroclear. Guido Lemeire voegt zich als dertiende CIO in de ondertussen indrukwekkende 'hall of fame'.

Het is de redactie die de shortlist bepaalt. De uiteindelijke winnaar werd gekozen door een professionele jury en de lezers van Data News, die online konden stemmen. De drie genomineerde CIO's moesten zichzelf en de projecten waar ze voor staan voorafgaand ook voorstellen aan de jury. Dat gebeurde ditmaal via een videogesprek.

Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen.

Transformationele CIO

Met Guido Lemeire kiest de jury voor een CIO in een sector die een wat verouderd imago met zich meesleurt en waar digitalisering een moeilijk verhaal is. Dat hij er de afgelopen jaren toch in slaagde om de spreekwoordelijke trein terug op de rails te krijgen, is voor de jury bewijs dat Lemeire een sterke leider is op de juiste plaats. Dat de digitalisering zowel doorgezet is aan technologische kant als aan architectuurkant - bijvoorbeeld een outsourcingscontract met TCS - is een sterk punt. Die digitalisering weerspiegelt zich trouwens zowel bij de interne back-end als richting reiziger: nog een sterk punt dat bijgedragen heeft tot de keuze voor Guido Lemeire.

Imes Dexis wint ICT/Digital Project of the Year

Daarnaast ging Data News ook op zoek naar winnaars voor de meest innovatieve ICT-projecten, ondertussen al voor de 28ste (!) keer. Uit de inzendingen maakte de Data News redactie een eerste selectie, waarbij net als vorig jaar acht projecten weerhouden werden. Voor die acht projecten moesten de deelnemers zelf hun case verdedigen - ook dat gebeurde noodgedwongen via video - waarna de jury vragen kon stellen. 'Project Phoebe' van Imes Dexis - een toeleverancier voor de industrie - werd na beraadslaging tot 'ICT/Digital Project of the Year' uitgeroepen. Project Phoebe is een opmerkelijke technologische combinatie die orders en offertes op elkaar afstemt: een synergie van de aloude mainframe AS400 RPG met machine learning (ML), deep learning (DL) en natural language processing (NLP).

Twee coronagerelateerde projecten bekroond

In een jaar als 2020 kan het uiteraard niet anders dan dat er ook flink wat projecten ingediend werden die specifiek rond het coronavirus werken. Denk aan tools rond social distancing, het beheer van de werkplek, of het versneld uitwerken van toepassingen voor de overheid om bepaalde coronapremies te kunnen aanvragen. Uiteindelijk beslist de jury om twee projecten in de kijker te plaatsen.

KU Leuven krijgt de titel ' Covid-19 Project of the Year 2020' toebedeeld voor 'A digital storm hits the auditoria'. Zoals de ondertitel 'Flipping to a hybrid university over the summer' al duidelijk maakt, gaat het om een grootschalig ICT-project om van afstandsleren en hybride leren een realiteit te maken. Geen evidentie, zo bleek, om weblessen vanuit de auditoria te streamen of om docenten wegwijs te maken in het nieuwe systeem. Dat de hele switch op korte tijd is gelukt, en dat in een academische context, maakt dat de jury voor dit project kiest.

Een covid-19-project ingezonden door UCB kennen we de titel ' ICT Moonshot Project of the Year 2020' toe. Het project bewijst dat grootschalige cloud computing (Azure), waarbij UCB heel wat molecule-designs toevoegde, kan bijdragen tot een versnelde zoektocht naar antivirale middelen tegen het virus. Het project kon ook al rekenen op felicitaties van Microsoft-baas Satya Nadella. Voor de jury illustreert het moonshotproject hoe in België wetenschap gedreven wordt door technologie.

Hall of fame 2008: Freddy Van den Wyngaert (Agfa) 2009: Chris De Backer (TomTom) 2010: Daniel Lebeau (GSK) 2011: Sabine Everaet (Coca-Cola Europe) 2012: Luc Verbist (De Persgroep) 2013: Cécile Gonfroid (RTBF) 2014: Veerle Lozie (Melexis) 2015: Peter Bal (Wabco) 2016: Herman De Prins (UCB) 2017: Bjorn Van Reet (Kinepolis Group) 2018: Erwin Verstraelen (Port of Antwerp) 2019: Filip Michiels (TUI) 2020: Guido Lemeire (NMBS)

Wie zetelt in de jury? De jury bestaat uit de jongste winnaars van de CIO of the Year, voorzitters van gebruikersgroepen en prominenten uit de Belgische ICT-biotoop en ICT-academici. De jurybijeenkomst vond dit jaar 'virtueel' plaats. Niet alle juryleden konden aanwezig zijn in de Zoom-vergadering, waarbij sommigen zich lieten vertegenwoordigen door een vervanger. De stemming gebeurde digitaal en volledig anoniem. Enkel de op de jurymeeting aanwezige leden of hun vervanger stemden mee. Dit zijn de juryleden: Georges Ataya (Solvay Brussels School), Els Bellens (Data News), Erik Cuypers (MIT Club), Steven De Haes (Antwerp Management School, liet zich vervangen door Danny Lauwers), Herman De Prins (CIO of the Year 2016), Jan De Schepper (ADM), Dirk Deschoolmeester (UGent), Luc Golvers (BELCLIV), Benoît Hucq (l'Agence du Numérique, liet zich vervangen door Renaud Delhaye), Danielle Jacobs (Beltug), Tony Mary (consultant), Filip Michiels (CIO of the Year 2019), Daniel van den Hove (Cercle du Numérique, Solvay Brussels School), Jan Vanthienen (KU Leuven), Bart Steukers (Agoria ICT), Jacques Tiberghien (VUB), Marc Vael (SAI), Kristof Van der Stadt (Data News, juryvoorzitter), Dirk Van Lindt (KULeuven), Bjorn Van Reet (CIO of the Year 2017), Koen Vandaele (CIONET Belgium), Giselle Vercauteren (Isaca), Erwin Verstraelen (CIO of the Year 2018) en Peter Vermeylen (CIOforum).

