FOMO is een vreselijk iets. De 'fear of missing out' is wat beleggers dikwijls tegen beter weten in toch op een trein doet stappen die eigenlijk al vertrokken is. Als iedereen op die trein springt, dan moeten ze er wel bij zijn. FOMO tovert felle dollars aan het sterrengewelf die lichtere sterren maskeren. Het doet je tegen je natuur in toch naar een fel gehypt feestje trekken, want je zou zomaar even de party van je leven gemist hebben. FOMO is bovendien een mechanisme waar zeker ook technologiegiganten zich van bedienen om hun producten te slijten aan consumenten en bedrijven.

Eerst licht je de technologie uit. Vervolgens worden (onrealistisch) hoge verwachtingen gecreëerd, geholpen door (eigen) onderzoeken, rapporten en cijfertjes. Op basis van die verwachtingen vormt zich een eerste community die extra inzichten en toekomstperspectieven laat opborrelen. Langzaam maar zeker komt de word of mouth op gang die - al dan niet geholpen door grote marketingmachines - alsmaar luider en nadrukkelijker klinkt. Analisten schrijven onderzoeksrapporten. Marktkenners leveren opinies. En ja, redacties van nichebladen brengen dossiers.

Tot het moment daar is dat het onderwerp in de mainstream media belandt. En dan gaat het dikwijls snel. Investeerders trekken hun portefeuilles open en beginnen geld te pompen in projecten en bedrijven rond die nieuwe technologie. Ondernemers die deze investeringen zien, passen hun strategie aan en voegen de nieuwe technologie toe aan hun bedrijfsplannen en productportfolio's. Want dit, dit mogen we niet missen, natuurlijk. Het is een pervers succesvolle strategie die al decennialang werkt en waar we soms met open ogen in trappen. En de consument of de bedrijfsklant? Die ziet de doorbraak van de nieuwe technologie live gebeuren, hoort over de internationale projecten én de eerste lokale proeftuinen bij hun concurrenten, en bam: FOMO doet de rest.

Heeft uw bedrijf al een Chief Metaverse Officer?

Neem nu het metaverse. Het metaverse belooft ons meer dan ooit met elkaar te verbinden in virtuele werelden. We zullen er virtuele producten kopen, 3D-concerten bijwonen en in virtuele meetings onze werktijd doorbrengen. Het is dé opvolger van het wereldwijde web zoals we dat nu kennen en gebruiken. Ferme beloftes en dus, dames en heren, FOMO aan het werk! Verderop in het blad zoeken we een antwoord op de vraag of u daar als CIO, bedrijfsleider of IT-manager al mee bezig moet zijn. "Je kan het je niet veroorloven om het te negeren, het metaverse komt er onvermijdelijk aan", zegt Pieter Van Leugenhagen, die net een boek over het metaverse schreef. Gartner-analisten geven het nog maximaal vier jaar vooraleer een kwart van de bevolking minstens één uur per dag in het metaverse zal doorbrengen. Voor Gartner is het duidelijk dat het metaverse uitmondt in nieuwe digitale zakenmodellen. FOMO, dames en heren!

FOMO is een vreselijk succesvolle techniek

FOMO wordt echter ook gevoed door twijfel en onzekerheid. Onvrede over eigen, te starre bedrijfsprocessen bijvoorbeeld. Ongenoegen over de gebrekkige functionaliteit van je huidige bedrijfsoplossingen. Onzekerheid ook of je wel goed gewapend bent om de concurrentie in de toekomst een stapje voor te blijven. En dat is waar het wel een positief effect kan hebben. FOMO in een niet verblindende en niet dwingende vorm kan een opening zijn voor vaak broodnodige innovatie. Met een Chief Innovation Officer aan het roer? Of noem hem voor mijn part een Chief FOMO Officer. Beter dan nu snel zo'n hippe Chief Metaverse Officer in het leven te roepen in navolging van grote merken in de Verenigde Staten.

