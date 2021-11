Een op de twee IT'ers zegt open te staan voor een nieuwe job. Toch nam het aantal latente jobzoekers tijdens de coronaperiode niet significant toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Salarisenquête van Data News.

53% van alle respondenten uit de jaarlijkse Salarisenquête van Data News antwoordt bevestigend op de vraag 'of u open staat voor een nieuwe job'. Nog eens 8,5% zegt 'actief op zoek te zijn naar iets anders'. Dat zijn vergelijkbare cijfers met de enquête van 2020, die afgenomen werd net voor corona helemaal los brak en voor ons land op 18 maart 2020 voor het eerst in lockdown ging. Het vele thuiswerken, de lockdowns, de veranderde invulling van de job - en in sommige gevallen ook technische werkloosheid - hebben dus in de ICT-sector niét voor een significante toename gezorgd van het aantal mensen die een nieuwe job overweegt.

35% van alle respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden gezocht naar een (nieuwe) job. Bijvoorbeeld door spontaan te solliciteren (9%), op een personeelsadvertentie te reageren (8,5%), of door zelf een selectie- of rekruteringsbureau te contacteren (3%). Opmerkelijk: amper 1% zocht een job wegens ontslagen door het bedrijf. COVID-19 zorgde dus kennelijk ook niet voor een golf van ontslagen, zoals her en der gevreesd werd. Die conclusie ligt ook in lijn met een eerdere 'stresstest' die Trends Business Information losliet op de Belgische ICT-bedrijven: een algoritme met een aantal financiële criteria, rekening houdend met ondersteunende overheidsmaatregelen rond corona. Afgerond 10% van alle ICT-bedrijven had een negatieve solvabiliteit in boekjaar 2019. Op basis van de beschikbare balansen uit 2020, blijkt dat cijfer nauwelijks de hoogte in te gaan. Oftewel: COVID-19 had nauwelijks impact op de ICT-sector in ons land.

Maar terug naar de jobzoekers. Heel wat IT'ers op zoek naar een job werden het afgelopen jaar zelf gecontacteerd door een headhunter, selectiekantoor of rekruteringsbureau (25%). We weten dus dat iets meer dan de helft open staat voor een nieuwe job én dat heel wat onder hen ook gecontacteerd worden door iemand die jobs in de aanbieding heeft: een gevaarlijke cocktail voor bedrijven die hun goeie werknemers willen behouden. Het illustreert ook hoe de war for talent helemaal terug is na eigenlijk nooit helemaal weggeweest, en dat goeie IT'ers nog steeds goed in de markt liggen.

Wat doet de voeten jeuken?

Maar wat zijn dan precies de redenen waarom een IT'er - die in vergelijking met heel wat andere sectoren beter dan gemiddeld scoort op tevredenheid over zijn job en verloning - toch overweegt om van job te veranderen? Het topantwoord is niét ontevredenheid over het salaris: dat vinden we pas op de vierde plaats. Dat hoeft niemand te verbazen, want ook dit jaar blijkt de Belgische IT'er door de band genomen tevreden over het gehele loonpakket. Maar liefst 27% is 'zeer tevreden' en 58% houdt het op 'nogal tevreden'. Zeer gelijkaardige resultaten als vorig jaar zijn dat trouwens. 10% is weinig tevreden, 4% niet.

Nee, het loon is dus niet de hoofdreden om te jobhoppen. Het absolute topantwoord is de slechte sfeer binnen het bedrijf. Maar liefst 46% zou van job veranderen omwille van de slechte sfeer: managers en hr-afdelingen nemen signalen van een toxische werkomgeving dus maar beter meteen ernstig vooraleer een headhunter de situatie uitbuit. Op nummer twee bij de redenen voor een mogelijke nieuwe job staat 'gebrek aan visie van het bedrijf'. De derde meest geciteerde reden is 'geen uitdagende of interessante job'. En toch opmerkelijk: de 'opportuniteit waar je geen nee tegen kan zeggen' wordt door 36% aangehaald als een vertrekreden. Dat is evenveel als wie wil vertrekken wegens de belabberde 'people management skills' van de leidinggevende.

De deur is niet voor iedereen toe

We vroegen jullie ook of een terugkeer naar een vorige werkgever het overwegen waard is. Afgerond 5% gaat zowaar 'graag terug', en toch wel 39% zou het overwegen als de condities tenminste goed zijn. Lees: als de toxische sfeer verdwenen is, de manager vervangen of de visie van het bedrijf nu meer aansluit bij uw eigen wensen. Voor de overige 57% is de deur van de vorige werkgever wel definitief dicht, uit principe en/of ongeacht wat de vorige werkgever aan te bieden heeft.

En wat op de langere termijn? Wat wil een Belgische IT'er de komende vijf jaar realiseren? Voor 29% is dat in de huidige functie of job blijven. 20% wil in die tijd wel opklimmen naar een hogere functie binnen het bedrijf. 18% wil veranderen van werkgever, terwijl 14% zich verder wil specialiseren in zijn of haar functie of domein. De overige opties (zoals onder meer met pensioen gaan, veranderen van functie binnen het bedrijf, zelfstandige activiteit opstarten of verder bouwen, minder werken, een leidinggevende functie waarnemen) bengelen verderop in het klassement. En voor wie het zich zou afvragen: 5% wil 'iets totaal anders doen'. Wat dat ook moge zijn.

53% van alle respondenten uit de jaarlijkse Salarisenquête van Data News antwoordt bevestigend op de vraag 'of u open staat voor een nieuwe job'. Nog eens 8,5% zegt 'actief op zoek te zijn naar iets anders'. Dat zijn vergelijkbare cijfers met de enquête van 2020, die afgenomen werd net voor corona helemaal los brak en voor ons land op 18 maart 2020 voor het eerst in lockdown ging. Het vele thuiswerken, de lockdowns, de veranderde invulling van de job - en in sommige gevallen ook technische werkloosheid - hebben dus in de ICT-sector niét voor een significante toename gezorgd van het aantal mensen die een nieuwe job overweegt. 35% van alle respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden gezocht naar een (nieuwe) job. Bijvoorbeeld door spontaan te solliciteren (9%), op een personeelsadvertentie te reageren (8,5%), of door zelf een selectie- of rekruteringsbureau te contacteren (3%). Opmerkelijk: amper 1% zocht een job wegens ontslagen door het bedrijf. COVID-19 zorgde dus kennelijk ook niet voor een golf van ontslagen, zoals her en der gevreesd werd. Die conclusie ligt ook in lijn met een eerdere 'stresstest' die Trends Business Information losliet op de Belgische ICT-bedrijven: een algoritme met een aantal financiële criteria, rekening houdend met ondersteunende overheidsmaatregelen rond corona. Afgerond 10% van alle ICT-bedrijven had een negatieve solvabiliteit in boekjaar 2019. Op basis van de beschikbare balansen uit 2020, blijkt dat cijfer nauwelijks de hoogte in te gaan. Oftewel: COVID-19 had nauwelijks impact op de ICT-sector in ons land. Maar terug naar de jobzoekers. Heel wat IT'ers op zoek naar een job werden het afgelopen jaar zelf gecontacteerd door een headhunter, selectiekantoor of rekruteringsbureau (25%). We weten dus dat iets meer dan de helft open staat voor een nieuwe job én dat heel wat onder hen ook gecontacteerd worden door iemand die jobs in de aanbieding heeft: een gevaarlijke cocktail voor bedrijven die hun goeie werknemers willen behouden. Het illustreert ook hoe de war for talent helemaal terug is na eigenlijk nooit helemaal weggeweest, en dat goeie IT'ers nog steeds goed in de markt liggen. Maar wat zijn dan precies de redenen waarom een IT'er - die in vergelijking met heel wat andere sectoren beter dan gemiddeld scoort op tevredenheid over zijn job en verloning - toch overweegt om van job te veranderen? Het topantwoord is niét ontevredenheid over het salaris: dat vinden we pas op de vierde plaats. Dat hoeft niemand te verbazen, want ook dit jaar blijkt de Belgische IT'er door de band genomen tevreden over het gehele loonpakket. Maar liefst 27% is 'zeer tevreden' en 58% houdt het op 'nogal tevreden'. Zeer gelijkaardige resultaten als vorig jaar zijn dat trouwens. 10% is weinig tevreden, 4% niet. Nee, het loon is dus niet de hoofdreden om te jobhoppen. Het absolute topantwoord is de slechte sfeer binnen het bedrijf. Maar liefst 46% zou van job veranderen omwille van de slechte sfeer: managers en hr-afdelingen nemen signalen van een toxische werkomgeving dus maar beter meteen ernstig vooraleer een headhunter de situatie uitbuit. Op nummer twee bij de redenen voor een mogelijke nieuwe job staat 'gebrek aan visie van het bedrijf'. De derde meest geciteerde reden is 'geen uitdagende of interessante job'. En toch opmerkelijk: de 'opportuniteit waar je geen nee tegen kan zeggen' wordt door 36% aangehaald als een vertrekreden. Dat is evenveel als wie wil vertrekken wegens de belabberde 'people management skills' van de leidinggevende. We vroegen jullie ook of een terugkeer naar een vorige werkgever het overwegen waard is. Afgerond 5% gaat zowaar 'graag terug', en toch wel 39% zou het overwegen als de condities tenminste goed zijn. Lees: als de toxische sfeer verdwenen is, de manager vervangen of de visie van het bedrijf nu meer aansluit bij uw eigen wensen. Voor de overige 57% is de deur van de vorige werkgever wel definitief dicht, uit principe en/of ongeacht wat de vorige werkgever aan te bieden heeft. En wat op de langere termijn? Wat wil een Belgische IT'er de komende vijf jaar realiseren? Voor 29% is dat in de huidige functie of job blijven. 20% wil in die tijd wel opklimmen naar een hogere functie binnen het bedrijf. 18% wil veranderen van werkgever, terwijl 14% zich verder wil specialiseren in zijn of haar functie of domein. De overige opties (zoals onder meer met pensioen gaan, veranderen van functie binnen het bedrijf, zelfstandige activiteit opstarten of verder bouwen, minder werken, een leidinggevende functie waarnemen) bengelen verderop in het klassement. En voor wie het zich zou afvragen: 5% wil 'iets totaal anders doen'. Wat dat ook moge zijn.