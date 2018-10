Het eeuwige leven: Silicon Valley's volgende grote oplossing?

Stelt u zich voor: na uw dood laat u uw hersenen invriezen op zo'n manier dat al uw herinneringen, 'van dat fantastische hoofdstuk van uw favoriete boek tot het gevoel van koele winterlucht, een appeltaart bakken of een etentje met vrienden of familie', perfect bewaard blijven. Sci-fi? Nee, het is de missie van Nectome, een start-up uit Silicon Valley. De oprichters geloven dat het binnen een eeuw mogelijk wordt om uw bevroren brein te digitaliseren en die informatie vervolgens te gebruiken om uw geest opnieuw te creëren.

...