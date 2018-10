'Het probleem zit hem in de algoritmes die je proberen te manipuleren'

"Mensen vragen me wel eens of ik het erg vind dat mijn ideeën mainstream aan het worden zijn", zegt Jaron Lanier, virtual reality-pionier, muzikant en artiest. "Ze zien me liever als radicaal persoon." Lange tijd was Lanier precies dat: radicaal. In 1984 startte hij een bedrijfje dat commerciële toepassingen bedacht voor virtual reality, lang voordat anderen daar überhaupt van gehoord hadden (het bedrijf ging in 1993 failliet). In zijn nieuwe boek '10 arguments for deleting your social media accounts right now' beschrijft hij hoe hij met een groepje vrienden eind jaren '90 een programma schreef waarmee u iemands gezichtsuitdrukkingen digitaal kon integreren in een tekening of andere foto. Er zijn tal van grote en kleine Silicon Valley-bedrijven die daar vandaag, in 2018, mee proberen te scoren. En Lanier is al een flinke tijd, zeker sinds de opkomst van bedrijven als Google en Facebook, kritisch over waar het internet naartoe gaat. "Het probleem is niet dat je een connectie maakt met vrienden en het probleem is niet dat je continu een apparaatje bij je draagt. Het probleem zit 'm specifiek in de algoritmes die je achter de schermen proberen te manipuleren. Dat is de enige manier waarop Facebook en Google geld kunnen verdienen."

...