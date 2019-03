Hoe 'dark patterns' u online om de tuin leiden

'Dark patterns' ziet u tegenwoordig overal online. Dit soort psychologische designtrucjes proberen gebruikers te misleiden en hen dingen te laten doen die ze niet willen, zoals een abonnement verlengen of reclame ontvangen. En hoewel dat een ethische lijn overschrijdt, zetten bedrijven zoals Facebook of Microsoft ze gretig in.